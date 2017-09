Flensburgs Kampf mit der hohen Belastung

Stand: 15.09.2017 11:11 Uhr

Es war der 22. September 2013: Die SG Flensburg-Handewitt mühte sich am ersten Spieltag der europäischen Champions League lange Zeit, um den Gegner von Aalborg Handbold mit 31:27 niederzuringen. Einige Monate später gewannen die Flensburger zum ersten und bislang einzigen Mal in der Vereinsgeschichte die Königsklasse. Am Sonnabend um 17.30 Uhr treffen sie zum Auftakt in der "Hölle Nord" wieder auf den dänischen Meister aus Aalborg. Die SG geht optimistisch in die Partie, vom zweiten Titel in der Champion League redet allerdings niemand. "Bei der Qualität der Gegner und bei der Belastung, die wir mit den vielen schweren Bundesliga-Spielen ausgesetzt sind, kann es für uns nur ums Weiterkommen gehen", meint Rasmus Lauge. "Wir würden uns ja unnötig unter Druck setzen, Platz drei oder vier zu beanspruchen."

Nur 48 Stunden zwischen zwei Partien

Mit Paris, Veszprém, Kiel, Kielce, Brest, Celje und Aalborg bietet die Staffel ein erlesenes Feld. Rang sechs ist für das Erreichen des Achtelfinals erforderlich. Jede bessere Platzierung verspricht eine vermeintlich leichtere Konstellation für die nächsten Runden. Die SG kämpft allerdings nicht nur gegen die Konkurrenz, sondern auch mit dem Spielplan. "Im Moment haben wir drei Fälle, in dem wir mit einem 48-Stunden-Rhythmus leben müssen, obwohl wir einen Abstand von zumindest drei Tagen als notwendig erachten", klagt SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke. Der erste "Fall" ereignet sich in dieser Woche. Erst am Donnerstagabend schlugen die Flensburger in der Bundesliga den HC Erlangen mit 29:21. "Da wir beide Male zu Hause spielen, geht es noch. Insgesamt ist es aber wahnsinnig, was uns in dieser Saison abverlangt wird", meint Routinier Thomas Mogensen. "Mir hilft es, dass ich so etwas in Zukunft garantiert nicht mehr erleben muss." Der 34-Jährige wechselt im kommenden Sommer ins dänische Skjern.

Nachwuchsmann Krüger rückt in den Kader

Trainer Maik Machulla hat angekündigt, in den kommenden Wochen Verantwortung und Belastung zu verteilen. Da Torwart Kevin Möller (Adduktoren) und Rückraumspieler Jim Gottfridsson (Bänderriss) fehlen, stehen dem Bundesligisten 15 Profis zur Verfügung. Den letzten Platz nimmt mit Johannes Krüger ein junger, zweiter Linksaußen ein. Beim Spiel gegen Aalborg gibt es ein Wiedersehen mit Arnor Atlason. Der Isländer stand in der Serie 2012/13 bei der SG unter Vertrag. Bislang konnte der dänische Meister noch nicht an die Leistungen des Frühlings anknüpfen. Der Abgang des norwegischen Ausnahmetalents Sander Sagosen (zu Paris) veränderte die Offensivstruktur erheblich. "Aalborg hat aber weiterhin viele Spiele mit Potenzial. Daher gehe ich davon aus, dass sie die entstandene Lücke schließen werden", meint Maik Machulla. Ob das erste Gruppenspiel wieder so schwierig wird wie vor vier Jahren?

