Stand: 08.03.2017 20:28 Uhr

Flensburger mühen sich zum Pflichtsieg von Christian Görtzen, NDR.de

Mit einem glanzlosen 31:26 (15:14) im Heimspiel gegen die Kadetten Schaffhausen hat sich die SG Flensburg-Handewitt alle Chancen auf das Erreichen des dritten Ranges in der Gruppe A der Champions League offen gehalten. Platz vier in der Gruppe ist schon jetzt gesichert. Allerdings blieb die Mannschaft von SG-Coach Ljubomir Vranjes im Spiel vor 5.567 Zuschauern in der heimischen Arena vieles schuldig. Die Flensburger taten gegen den Gruppenletzten nicht mehr als unbedingt nötig, um die beiden Punkte zu gewinnen. Erfolgreichster Spieler der Gastgeber war Bogdan Radivojevic mit sieben Treffern.

Nun kommt es am Sonnabend (17.30 Uhr) beim ungarischen Serienmeister KC Veszprém zu einem "Endspiel" um den dritten Rang, der den Norddeutschen im Achtelfinale einen vermeintlich leichteren Gegner bescheren würde. Flensburg ist mit nun 15:11 Punkten bis auf einen Zähler an Veszprém (16:10) herangerückt. Wenn es mit dem dritten Rang etwas werden soll, muss die SG in Ungarn gewinnen. Der THW Kiel (12:14) wird die Gruppe A unabhängig vom Ausgang seines letzten Spiels, am Sonntag (17 Uhr) bei Paris Saint-Germain HB, als Fünfter abschließen.

Leistungssteigerung nach der Pause

SG Flensburg-Handewitt - Kadetten Schaffhausen 31:26 (15:14) Tore Flensburg: Radivojevic (7), Glandorf (6), Toft Hansen (6), Mahe (3), Mogensen (2), Wanne (2), Djordjic (2), Schmidt (2), Andersson (1)

Tore Schaffhausen: Pendic (9), Meister (5), Csaszar (4), Maros (4), Koch (2), Küttel (1), Richwien (1)

Zuschauer: 5.567

Die Flensburger hatten sich im Vorfeld der Partie geschworen, die Kadetten nicht zu unterschätzen. "Wir wollen Gas geben und unseren Fans ein echtes Heimspiel präsentieren", hatte Rückraumspieler Holger Glandorf gesagt. Allerdings ließ der klare Favorit in der ersten Halbzeit den Worten keine Taten folgen. Der SG mangelte es an Spritzigkeit, Aggressivität und Konsequenz. Und so wurde die Partie für die Zuschauer zu einer zähen Angelegenheit. In der 13. Minute lag der Bundesliga-Spitzenreiter mit 5:6 zurück, zehn Minuten später dann sogar mit zwei Toren Unterschied (10:12). Immerhin gelang es den enttäuschenden Schleswig-Holsteinern, mit einer Führung (15:14) in die Pause zu gehen.

Im zweiten Abschnitt erhöhten die Gastgeber ihr Engagement. Radivojevic erzielte nach Kempa-Trick das 23:20 (44.). Aber da sich die Norddeutschen immer wieder technische Fehler leisteten, blieben die Schaffhauser zunächst dran. In der Schlussphase wurde Flensburgs Torhüter Mattias Andersson zu einem Faktor. Er parierte einige Würfe der Gastgeber - und traf zudem auch selbst. In der 52. Minute warf der Schwede zum 28:23 ins leere Tor der Gäste. Danach geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr.

Weitere Informationen Ergebnisse Handball-Champions-League, Gruppe A Spielansetzungen und Ergebnisse der Gruppe A in der Handball-Champions-League. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 08.03.2017 | 22:40 Uhr