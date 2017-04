Stand: 30.04.2017 16:35 Uhr

Flensburger meistern hohe Hürde DHfK Leipzig von Christian Görtzen, NDR.de

Drei Tage nach dem Ausscheiden in der Champions League ist der SG Flensburg-Handewitt die angestrebte Reaktion gelungen. Die Mannschaft von Trainer Ljubomir Vranjes gewann am Sonntag beim Tabellensiebten SC DHfK Leipzig vor 5.488 Zuschauern mit 30:24 (17:12). Durch den Erfolg am 28. Bundesliga-Spieltag hielten die Norddeutschen im Kampf um die deutsche Handball-Meisterschaft mit Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen (37:26 beim HC Erlangen) Schritt. Die Löwen sind sind mit nun 49:5 Punkten Tabellenführer, Flensburg folgt direkt dahinter mit 48:8 Zählern. Diese beiden Teams werden den Titelgewinn unter sich ausmachen. Das Flensburger Heimspiel gegen die Löwen, das verlegt worden ist, findet am 28. Mai statt.

Andersson stark verbessert

SC DHfK Leipzig - SG Flensburg-Handewitt 24:30 (12:17) Tore Leipzig: Sommer (6), Rojewski (5), Strosach (4), Semper (3), Jurdzs (2), Becvar (1), Milosevic (1), Meschke (1), Janke (1)

Tore Flensburg: Jakobsson (8), Lauge Schmidt (6), Eggert (5), Svan Hansen (4), Toft Hansen (3), Heinl (1), Glandorf (1), Mogensen (1), Andersson (1)

Zuschauer: 5.488

Gegen die Sachsen, die zuvor zehn Heimsiege gefeiert hatten, waren die Norddeutschen sofort gefordert. Der Favorit brauchte ein wenig, um richtig auf Touren zu kommen. Nach 13 Minuten war es dann so weit - die SG zog an. Mattias Andersson avancierte zum Rückhalt. Immer wieder bekam der 39 Jahre alte schwedische Torhüter seine Hände an die Würfe der Leipziger. Der Routinier zeigte sich erheblich verbessert. In den vergangenen Wochen war er zu oft unter seinen Möglichkeiten geblieben. Und dies trug letztlich auch zu den Niederlagen im Endspiel des Final Four um den DHB-Pokal gegen den THW Kiel und zum Ausscheiden in der Champions League bei.

Verdacht auf Daumenbruch bei Glandorf

Zudem nutzten die Schleswig-Holsteiner auch in der Offensive ihre Chancen besser als zuletzt - und dies, obwohl Holger Glandorf nach einer knappen Viertelstunde mit Verdacht auf Daumenbruch an der linken Wurfhand ausgeschieden war. Sollte sich beim Weltmeister von 2007 dieser schwere Grad der Verletzung bestätigen, wäre dies für Flensburg im Kampf um die Meisterschaft eine enorme personelle Schwächung. Glandorfs Stellvertreter im rechten Rückraum, der Schwede Johan Jakobsson, war in Leipzig allerdings schnell im Spiel. Ihm gelang per Kempa-Trick nach Vorarbeit von Anders Eggert das 10:6 (19.). Und er war es auch, der für die 17:12-Pausenführung sorgte.

Flensburger bewahren die Ruhe

Leipzig startete zwar mit Schwung in die zweite Halbzeit, doch die Gastgeber leisteten sich zu oft Unkonzentriertheiten - wie zum Beispiel durch Andreas Rojewski, der bei einem Tempo-Gegenstoß den Ball überhastet an den Pfosten setzte. Es hätte in der 36. Minute das 16:19 sein können. Stattdessen bestrafte Andersson einen nicht gut ausgespielten Leipziger Angriff, indem er den Ball im weiten Bogen zum 21:15 (39.) ins leere SC-Tor warf. Flensburg war nun endgültig auf dem Weg zum Sieg. Und von diesem ließen sie sich auch nicht mehr abbringen. Zwar kamen die Gastgeber durch Marvin Sommer noch einmal auf 23:27 (54.) heran, doch Rasmus Lauge machte mit dem 29:23 (57.) alles klar. Jakobsson war mit acht Toren erfolgreichster Flensburger.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 30.04.2017 | 22:40 Uhr