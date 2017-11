Stand: 19.11.2017 20:27 Uhr

Flensburger Gala gegen überfordertes Brest

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt bleiben Spitzenreiter Paris Saint-Germain im Kampf um den Sieg in der Gruppe B der Champions League auf den Fersen. Der Bundesligist bezwang am Sonntagabend den weißrussischen Meister HC Brest 37:30 (20:13) und hat weiter nur zwei Zähler Rückstand auf die Franzosen, die sich bereits am Sonnabend beim ungarischen Vertreter Veszprem mit 29:24 durchgesetzt hatten. Erfolgreichste Schützen für die Schleswig-Holsteiner waren Holger Glandorf mit neun Treffern und Lasse Svan (7). Für die Gäste traf Alexsander Shkurinskiy (6) am häufigsten.

SG von Beginn an dominant

Die Zuschauer in der "Hölle Nord" sahen von Beginn an eine sehr spielfreudige Flensburger Mannschaft, der das Torewerfen von der etwas hüftsteifen Brest-Deckung allerdings auch teilweise nicht sonderlich schwer gemacht wurde. Immer wieder durfte der in den ersten 30 Minuten überragende Glandorf aus dem Rückraum relativ unbedrängt abschließen. Zudem klappte das Spiel über die Außen bei der SG beinahe traumwandlerisch sicher. Bereits nach 15 Minuten stellte Svan mit dem 11:7 per Tempogegenstoß die Weichen auf Sieg der Heimmannschaft.

Vorentscheidung bereits zur Pause gefallen

Im Anschluss kämpften sich die Weißrussen zwar noch einmal kurz heran. Doch das Team um den früheren Flensburger Petar Djordjic konnte nur temporär auf Augenhöhe mit dem Bundesligisten agieren. Letztlich mangelte es den Osteuropäern im Angriff an Tempo und in der Abwehr an Beweglichkeit, sodass bereits zur Pause bei einer Sieben-Tore-Führung für die Norddeutschen eine kleine Vorentscheidung gefallen war. Auch nach der Halbzeit änderte sich an den Kräfteverhältnissen nichts. Die Hausherren mussten für Champions-League-Verhältnisse weiterhin vergleichsweise wenig Aufwand für ihre Treffer betreiben und zeigten ihren Fans so manch wirklich feinen Spielzug. Zwischenzeitlich bauten die Norddeutschen ihren Vorsprung auf zehn Treffer (29:19/42.) aus. Am Ende konnte Brest zwar noch ein wenig Ergebniskosmetik betreiben. Das konnte die Flensburger Freude über eine rundum gelungene Vorstellung jedoch nicht schmälern.

