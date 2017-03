Stand: 11.03.2017 19:09 Uhr

Flensburg verliert - nun gegen Meschkow Brest von Christian Görtzen, NDR.de

Mit dem angestrebten dritten Platz in der Gruppe A der Champions League ist es für die SG Flensburg-Handewitt nichts geworden. Der Tabellenführer der Handball-Bundesliga musste sich am Sonnabend am abschließenden Gruppenspieltag beim ungarischen Serienmeister KC Veszprém mit 28:34 (18:17) geschlagen geben. Dadurch ist klar, dass die SG als Vierter der Gruppe A im Achtelfinale auf Meschkow Brest (Weißrussland) trifft. Die Partien werden Ende März, Anfang April ausgetragen. Auch für den THW Kiel steht der Gegner im Achtelfinale bereits fest: Die "Zebras" treffen auf die Rhein-Neckar Löwen. Diese Partie steht fest, nachdem sich am Sonnabend der Titelverteidiger KS Vive Kielce (Polen) mit 35:27 gegen Meschkow Brest (Weißrussland) durchgesetzt hat. Durch dieses Resultat fielen die Löwen in der Vorrunden-Gruppe B auf den vierten Platz zurück und treffen auf die Kieler, die zwar am Sonntag (17 Uhr) noch bei Paris Saint-Germain spielen, aber bereits als Fünfter der Gruppe A feststehen. Kiel hat zunächst Heimrecht.

Flensburg mit starker erster Halbzeit

Tempo-Handball bekamen die 5.100 Zuschauer in Veszprém von der ersten Minute an zu sehen. Es ging hin und her. Flensburg fand exzellent in die Partie, Hampus Wanne traf in der zweiten Minute zum 2:0. Doch angetrieben von ihren lautstarken Fans, machten die Magyaren durch Máté Lekai aus dem Rückstand erstmals eine Führung (6:5, 12.). Auf diesen Zwischenspurt antwortete der Bundesliga-Spitzenreiter mit einer beeindruckenden Coolness. Immer wieder kam die SG über die "schnelle Mitte" zum Erfolg. Der Schwede Wanne sorgte mit dem 14:11 (21.) erstmals für eine Drei-Tore-Führung der Gäste. Veszpréms spanischer Trainer Xavier Sabate reagierte, nahm eine Auszeit. Die Flensburger büßten bis zur Pause etwas von ihrem Vorsprung ein. Es ging "nur" mit einem 18:17 in die Kabine - auch, weil Kentin Mahé Sekunden vor der Sirene einen Siebenmeter vergab. Der Spielgestalter der SG hatte einen Tag vor der Partie mitgeteilt, dass er gegen seinen zukünftigen Verein spielen werde. Im Sommer 2018 wechselt der französische Weltmeister zu Ungarns Top-Adresse.

Veszprém dreht nach der Pause auf

KC Veszprém - SG Flensburg-Handewitt 34:28 (17:18) Tore Veszprém: Ilic 9/5, Nilsson 5, Marguc 5, Lekai 5, Nagy 5, Sulic 2, Palmarsson 2, Ivancsik 1

Tore Flensburg: Lauge 5/2, Glandorf 5, Wanne 4, Mahé 4, Djordjic 3, Mogensen 2, Svan 2, Zachariassen 1, Radivojevic 1, Toft Hansen 1

Zuschauer: 5.100

Strafminuten: 8/12

Die Gastgeber präsentierten sich zu Beginn der zweiten Halbzeit wesentlich entschlossener und konsequenter. Während bei den Norddeutschen im Angriff in den ersten gut fünf Minuten gar nichts ging, erzielten die Ungarn ein Tor nach dem anderen. Nachdem SG-Rückraumspieler Thomas Mogensen von Linksaußen am kroatischen Torhüter Mirko Alilovic gescheitert war, brachte Casper Marguc die Hausherren in Führung (21:18). SG-Trainer Ljubomir Vranjes, der im Sommer zum Gegner Veszprém wechselt, nahm eine Auszeit, um seine Spieler zu beruhigen. Das gelang zunächst auch. Eine Viertelstunde vor dem Ende der Partie schlichen sich aber wieder technische Fehler in das Spiel der Schleswig-Holsteiner. Gergo Ivancsik brachte Veszprém mit dem 29:25 (47.) erstmals mit vier Toren in Führung. Die Flensburger schafften es nicht mehr, dem Spiel noch eine Wende zu geben. Die erfolgreichsten Flensburger waren Holger Glandorf und Rasmus Lauge mit jeweils fünf Treffern.

