Flensburg ringt dänischen Meister nieder von Christian Görtzen, NDR.de

Durch harte Arbeit hat die SG Flensburg-Handewitt in der Champions League einen wichtigen Erfolg im Kampf um Platz drei erreicht. Die Mannschaft von Trainer Ljubomir Vranjes siegte am Sonnabend in eigener Arena mit 26:24 (10:11) gegen den dänischen Meister BSV Bjerringbro-Silkeborg. Drei Tage nach dem 41:17 in der Bundesliga bei GWD Minden mühten sich die müde wirkenden Norddeutschen vor 5.867 Zuschauern zum Gewinn der beiden Punkte. "Am Ende haben wir alles gegeben, was wir hatten. Wir haben zwei Punkte gewonnen, zufrieden bin ich aber nicht", sagte Vranjes. Mit einem weiteren Sieg am kommenden Mittwoch (18 Uhr) gegen Schaffhausen wäre der vierte Rang in der Gruppe A der Champions League abgesichert. Dann würde es am 11. März im ungarischen Veszprém zu einem Endspiel um den dritten Platz kommen.

Vranjes staucht Zachariassen zusammen

SG Flensburg-Handewitt - BSV Bjerringbro-Silkeborg 26:24 (10:11) Tore Flensburg: Mahe 5/2, Lauge 5, Zachariassen 5, Svan 3, Wanne 3, Mogensen 2, Gottfridsson 2, Eggert 1

Tore Silkeborg: Nielsen 7, Skube 4, Knudsen 4, Klitgaard 3/3, Damgaard 2, Markussen 2, Lassen 1, Hundstrup 1

Zuschauer: 5.867

Strafminuten: 4/8

Eigentlich hätten die Flensburger gewarnt sein müssen, wozu der BSV derzeit in der Lage ist. Erst vor einer Woche hatten die Dänen überraschend mit 24:21 beim fünftplatzierten THW Kiel gewonnen. Doch die Schleswig-Holsteiner taten sich in der ersten Halbzeit sehr schwer. Es mangelte an Konzentration und Konsequenz, was sich nicht nur in der achten Minute zeigte, als Anders Eggert per Siebenmeter am Gäste-Torhüter Sören Rasmussen scheiterte. Mehrmals wehrte der ehemalige SG-Profi (2010-2014) Würfe der Flensburger ab. Und so gelang es der SG nicht, sich von Silkeborg abzusetzen. Mehr noch: Nach 18 Minuten stand es durch einen Treffer von Nikolaj Nielsen 7:9.

Vranjes reagierte. Er nahm umgehend eine Auszeit und machte aus seinem Groll kein Geheimnis. Die Verärgerung des Schweden bekam vor allem Kreisläufer Anders Zachariassen ab, dem Vranjes lautstark Schwächen im Defensivspiel gegen Nielsen vorhielt. "Ich will Aggressivität sehen", zürnte Vranjes. Viel besser wurde es aber vor der Pause nicht mehr. Die Flensburger, in deren Reihen Tobias Karlsson (Sehneneinriss), Johan Jakobsson (schwere Gehirnerschütterung), Ivan Horvat (Trainingsrückstand) und Mark Bult (ab dem Achtelfinale spielberechtigt) fehlten, lagen zur Pause mit 10:11 zurück. 14 Sekunden vor der Sirene war Eggert auch mit seinem zweiten Siebenmeter an Rasmussen gescheitert.

Andersson wird zum Rückhalt

Kentin Mahé brach in der 32. Minute den Bann und nutzte den dritten Siebenmeter für Flensburg zum ersten Torerfolg. Doch die Norddeutschen leisteten sich weiter einige technische Fehler, einen davon bestrafte der Ex-Hamburger Allan Damgaard mit dem 17:14 für die Gäste. Vranjes nahm eine weitere Auszeit und brachte im Tor Mattias Andersson für den Dänen Kevin Möller. Und der schwedische Routinier führte sich mit guten Paraden ein. In der Offensive blieben die Flensburger allerdings weiter vieles schuldig. Nielsen scheiterte beim 18:19 in einer 1:1-Situation an Rasmussen. Lauge gelang der Ausgleich zum 19:19 (49.). Drei Minuten später sorgte Mahé mit dem 21:20 für die erste Flensburger Führung seit dem 1:0 (1.). Lasse Svan erhöhte auf 22:20. Der dänische Rechtsaußen war es auch, der mit dem Tor zum 26:24 (60.) für die Entscheidung sorgte.

Lauge bleibt bis 2021

Die SG-Fans hatten noch einen weiteren Grund zur Freude: Der 25 Jahre alte dänische Rückraumspieler Lauge verlängerte seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. "Meine Freundin Sabrina und ich fühlen uns seit der ersten Sekunde hier bei der SG Flensburg-Handewitt rundum wohl. Das Gesamtpaket aus sportlichem und professionellem Niveau, dem familiären Umgang miteinander und der Nähe zu unserer Heimat Dänemark passt hier einfach für uns optimal", sagte Lauge.

