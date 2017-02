Stand: 26.02.2017 21:02 Uhr

Flensburg kassiert Niederlage in Barcelona von Christian Görtzen, NDR.de

Die SG Flensburg-Handewitt hat vor 4.107 Zuschauern im legendären "Palau Blaugrana" den Coup verpasst. Das Handball-Team von Trainer Ljubomir Vranjes verlor am Sonntagabend in der Champions League beim Titelkandidaten FC Barcelona nach einer ansprechenden Leistung mit 23:26 (12:14). Schon das Hinspiel in der "Hölle Nord" hatten die Katalanen gewonnen. Die Norddeutschen belegen nach elf absolvierten Partien in der acht Teams umfassenden Gruppe A mit elf Punkten den vierten Rang. Fünfter ist der THW Kiel (elf), der am Sonnabend zu Hause überraschend gegen HC Silkeborg-Bjerringbro verloren hatte. Für Flensburg ist der angestrebte dritte Rang, der eine bessere Ausgangsposition für das Achtelfinale bietet, dennoch weiterhin möglich. In den restlichen drei Partien empfängt die SG die Kadetten Schaffhausen und Silkeborg. Am letzten Gruppenspieltag geht es zum ungarischen Serienmeister KC Veszprem, der derzeit mit 14 Punkten Dritter ist. Allerdings haben die Magyaren auch schon eine Partie mehr ausgetragen.

Möller wird zum Rückhalt der Flensburger

FC Barcelona - SG Flensburg-Handewitt 26:23 (14:12) Tore FC Barcelona: Rivera Folch (4), Arino Bengoechea (3), Jallouz (3), Tomas Gonzalez (2), Enterrios Rodriguez (2), Sorhaindo (2), Lazarov (2), Andersson (2), Mem (2), Nöddesbo (1), N'guessan (1), Syprzak (1), Jicha (1)

Tore SG Flensburg-Handewitt: Radivojevic (6), Eggert Magnussen (3), Wanne (3), Djordjic (2), Toft Hansen (2), Schmidt (2), Glandorf (1), Svan (1), Zachariassen (1), Gottfriedsson (1), Mahe (1)

Zuschauer: 4.107

Wie schon im vergangenen Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain HB verschaffte Vranjes seinem Routinier Holger Glandorf zunächst eine Pause auf der Ersatzbank. Erneut begannen die Schleswig-Holsteiner mit drei Rechtshändern im Rückraum. Das Tor hütete Kevin Möller und nicht Mattias Andersson, die Nummer eins. Vranjes' Taktik sah so aus, dass er durch Tempodrosselung im Offensivspiel den Gastgebern den Schwung nehmen wollte. Dies gelang zu Beginn gut: In der 20. Minute erzielte SG-Linksaußen Hampus Wanne das 8:8. Barcelonas Trainer Xavier Pascual reagierte und nahm eine Auszeit. Doch die Flensburger, die ohne ihren dänischen Spielgestalter Thomas Mogensen (Augenverletzung) auskommen mussten, ließen sich nicht abschütteln. Dies lag ganz wesentlich daran, dass Möller in den ersten 30 Minuten eine famose Leistung bot. Letztlich wäre bis zur Pause sogar noch ein besseres Ergebnis möglich gewesen als das knappe 12:14. Vier Holz-Treffer und ein starker Gonzalo Perez de Vargas im Tor der Katalanen, der unter anderem drei 1:1-Situationen für sich entschied, verhinderten dies.

SG verzweifelt an Perez de Vargas

Der Einstieg in die zweite Halbzeit war erfolgreich: Möller hielt in der 32. Minute einen Siebenmeter des Mazedoniers Kiril Lazarov. Doch die Norddeutschen, bei denen auch der A-Jugendliche Jannek Klein zum Einsatz kam, taten sich im Offensivspiel jetzt sehr schwer. In den ersten zehn Minuten des zweiten Abschnitts gelang der SG kein Treffer. Und so wuchs der Rückstand schnell auf 12:18 (40.) an. Vranjes brachte nun Glandorf. Und nur wenigen Sekunden später brach Rechtsaußen Lasse Svan den Bann und traf zum 13:18. Barcelona leistete sich danach erstaunlich viele Anspielfehler - und das nutzten die Schleswig-Holsteiner aus. Anders Eggert verkürzte per Tempo-Gegenstoß auf 16:18 (44.) - die SG war wieder richtig im Spiel. Allerdings nicht lange. Die favorisierten Katalanen erhöhten das Engagement und zogen - auch dank der zahlreichen Paraden von Perez de Vargas - auf 23:18 (52.) davon. Den Rückstand holten die Flensburger nicht mehr auf. Erfolgreichster Flensburger Spieler war Bogdan Radivojevic mit sechs Treffern.

