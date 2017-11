Stand: 29.11.2017 09:16 Uhr

Flensburg - Kiel: Derby-Highlight vor der Pause von Jan Kirschner, NDR.de

Bevor die Champions League bis Februar eine Pause einlegt, gibt es heute Abend (19.30 Uhr) ein besonderes Highlight für die Handball-Fans im Norden: Die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel begegnen sich auf internationalem Parkett und bestreiten das 95. Landesderby seit 1984. "Das ist die Mutter aller Derbys", sagte THW-Neuzugang Ole Rahmel: "Solche Spiele hast du in anderen Vereinen nicht, dafür musst du in Flensburg oder Kiel spielen - und ich spiele lieber in Kiel." Anders sieht es bei Marius Steinhauser aus, der im Sommer von den Rhein-Neckar Löwen nach Flensburg gewechselt war. Doch auch der SG-Rechtsaußen hat in den ersten Monaten gelernt: "So ein Derby hat seine eigenen Gesetze." Und: "Es interessiert nicht die Form der letzten Wochen, sondern es geht allein darum, sich auf den Punkt zu konzentrieren."

Flensburg mit makelloser Bilanz im November

Für Flensburg lief es zuletzt sehr gut. Die SG gewann alle acht Partien im November, in der Gruppe B der europäischen Königsklasse schlagen Platz zwei und 14:4 Punkte zu Buche. Der THW zeigte hingegen schwankende Leistungen. Am vergangenen Donnerstag patzte er in Gummersbach, dann verbesserte er sich mit einem überzeugenden 33:23-Erfolg gegen Brest auf Platz vier in der Champions-League-Gruppe. Die Fans unterstützten ihr Team vorbildlich und von den Vereinsoffiziellen gab es erneut Rückendeckung für Alfred Gislason. "Wir sehen keinen Anlass, über einen Trainerwechsel nachzudenken. Den Erfolg gegen Brest haben Spieler und Trainer gemeinsam erzielt", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Reinhard Ziegenbein den "Kieler Nachrichten".

Kiel mit der längeren Pause

Ein Erfolg gegen den Landesrivalen würde die Stimmung in Kiel weiter verbessern. Es ist die dritte Saison in Folge, dass sich die beiden schleswig-holsteinischen Kontrahenten bereits in der Gruppenphase der Champions League gegenüberstehen. Vor zwei Jahren verloren die "Zebras" bei der SG deutlich mit 27:37, vor zwölf Monaten glückte ein knapper 26:25-Sieg. Das Hinspiel in Kiel endete im Oktober mit einem 20:20-Unentschieden. Die "Zebras" haben dieses Mal bei der Regeneration Vorteile. Während sie am Montag bereits für das Derby trainieren konnten, waren die Flensburger noch auf der Rückreise von der Partie beim RK Celje. SG-Trainer Maik Machulla glaubt dennoch an seine Mannschaft. "Ein Derby ist immer etwas Besonderes, bei dem wir alles in die Waagschale werfen müssen."

Weinhold beißt auf die Zähne

Die Gastgeber müssen definitiv auf die Rückraumakteure Jim Gottfridsson (Bänderriss) und Magnus Röd (Mittelhandbruch) verzichten. Kreisläufer Jacob Heinl reiste zwar mit nach Celje, saß aber nur auf der Bank. Seine lädierte Schulter soll noch in dieser Woche genauer untersucht werden. Beim THW fehlen weiterhin Kapitän Domagoj Duvnjak (Patellasehne), Linksaußen Raul Santos (Außenmeniskus/Knorpelschaden) und wohl auch Linkshänder Steffen Weinhold (Muskelfaserriss). Linksaußen Rune Dahmke hatte zuletzt doppeltes Pech und kugelte sich in den beiden jüngsten Spielen jeweils einen Finger der linken Hand aus. Das Landesderby wird er sich trotzdem nicht entgehen lassen, denn dafür beißen Handball-Profis normalerweise auf die Zähne.

