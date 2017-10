Stand: 07.10.2017 09:35 Uhr

Flensburg: In Kielce noch eine Rechnung offen von Jan Kirschner, NDR.de

Da wunderten sich die Verantwortlichen der SG Flensburg-Handewitt: Die Auswärtspartie in der Champions League bei Vive Kielce ist Anfang der Woche vom Sonntagabend auf 15 Uhr vorverlegt worden. In Polen stellte man offenbar erst sehr spät fest, dass auch die Fußball-Nationalmannschaft abends anzutreten hat, um ein Spiel der WM-Qualifikation gegen Montenegro zu bestreiten. "Nun haben wir vier Stunden weniger zur Regeneration", sagte ein erstaunter SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke. "Zumindest spielen wir weiterhin am Sonntag, denn Flüge und Hotels hatten wir schon vor Wochen gebucht."

Unnötiger Punktverlust in der Bundesliga

Die Nordlichter sind schon seit Mittwoch unterwegs. Am Donnerstagabend mussten sie sich mit einem 28:28 in Göppingen begnügen. Torwart Mattias Andersson und auch die 6:0-Defensive verdienten sich gute bis sehr gute Noten, aber der Angriff leistete sich zu viele Fehler, um zwei Punkte zu holen. Am Freitag flogen die Flensburger nach Krakau und legen am Sonnabend die letzten 115 Kilometer nach Kielce mit dem Bus zurück.

Brisantes Wiedersehen

In der Partie steckt Brisanz. Im April 2016 standen sich beide Kontrahenten im Viertelfinale der europäischen Königsklasse gegenüber. Den Flensburgern fehlte unter dem Strich nur ein einziger Treffer. Die Empörung war groß, als ihnen im Rückspiel in Kielce unmittelbar vor dem Schlusspfiff ein klarer Siebenmeter verweigert worden war. "Für uns war die Niederlage damals sehr ärgerlich, während Kielce ein paar Wochen später sogar die Champions League gewann", erinnert sich SG-Coach Maik Machulla. Für die SG endete die Serie titellos. Zudem musste sie mehrere Monate auf Rasmus Lauge verzichten. Der Däne zog sich nach einem Foul eine Meniskus-Blessur zu und warf dem Übeltäter Michal Jurecki Vorsatz vor. Nun gibt es ein Wiedersehen, bei dem die SG nur auf Torwart Kevin Möller (Adduktoren) und Rückraumspieler Jim Gottfridsson (Bänderriss) verzichten muss.

Kielce vor personellem Umbruch

Während der Bundesligist in der Champions League zuletzt mit einem 33:29-Erfolg über Paris glänzte, leistete sich Kielce eine überraschende 27:31-Niederlage in Celje und blieb bislang hinter den Erwartungen zurück. Die große Garde der inzwischen überwiegend ehemaligen polnischen Nationalspieler scheint in die Jahre zu kommen. Ein Umbruch steht bevor. Am Montag lud Kielce zu einer Pressekonferenz, bei der es um nicht weniger als zehn Personalien ging. Die spektakulärsten: Trainer Talant Dujshebaev verlängerte bis 2023. Torwart Andreas Wolff (THW Kiel) unterschrieb einen ab 2019 gültigen Vier-Jahres-Vertrag.

