Stand: 01.04.2017 10:32 Uhr

Flensburg: Handbremse lösen und Vollgas geben von Jan Kirschner, NDR.de

Noch immer schwärmen die Fans in Flensburg vom Jahr 2014, als ihre SG Flensburg-Handewitt zum bislang einzigen Mal bei der Endrunde der Champions League dabei war und in Köln völlig unerwartet den Titel errang. Dem voraus gingen einige dramatische Partien, darunter ein Krimi im Viertelfinale gegen Vardar Skopje. Der mazedonische Meister würde erneut in der Runde der letzten Acht warten, wenn die Nordlichter am Sonntag ab 19.30 Uhr die Aufgabe gegen den HC Meshkov Brest meistern. In Weißrussland hatten die Flensburger vor Wochenfrist mit 26:25 gewonnen. Mit einem Heimsieg wäre alles klar, doch in der Königsklasse ließ die SG in dieser Saison schon einige Punkte auf heimischen Parkett liegen. "Gegen Paris, Barcelona oder Veszprém haben wir ordentliche Ergebnisse erreicht, aber noch besser experimentiert", meinte SG-Trainer Ljubomir Vranjes: "Nun ist Schluss mit den Experimenten, wir wollen gewinnen, und zwar um jeden Preis."

Gottfridsson nach Pause wieder dabei

Videos 01:58 min Flensburg: Mit Kempa-Trick zum Erfolg 26.03.2017 22:30 Uhr Sportclub Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handballl-Champions-League den ersten Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht - mit einem knappen Sieg beim weißrussischen Team HC Meshkov Brest. Video (01:58 min)

Unter der Woche schlug der Bundesliga-Tabellenführer das Kellerkind Coburg mit 37:29. Einige Zuschauer hätten sich ein noch deutlicheres Resultat gewünscht. Vranjes zeigte sich indes "äußerst zufrieden" und holte aus: "Alle diejenigen, die vor so einem Spiel von einer klaren Angelegenheit sprechen, bedenken den Terminplan nicht. Die Spieler haben Blessuren, sind müde - dann ist es nicht so einfach." Dementsprechend ließ der Coach rotieren und schonte Jim Gottfridsson die kompletten 60 Minuten. Das dürfte am Sonntag anders sein. Vranjes: "Nach dem wichtigen Spiel gegen Brest ist eine Woche Pause. Wir müssen also keine Kräfte sparen und werden die Handbremse lösen."

"Brest ist ein sehr starker Rivale"

16 Spieler hat er in jedem Fall zur Verfügung. Lediglich Johan Jakobsson (Gehirnerschütterung) und Ivan Horvat (Rücken) fallen definitiv aus. Der Einsatz von Kapitän und Abwehrchef Tobias Karlsson ist fraglich. Er kassierte in Brest einen harten Schlag an den Kopf, fiel mit einer leichten Gehirnerschütterung gegen Coburg aus und trainierte am Freitag nur 30 Minuten. Einen empfindlichen Verlust muss der weißrussische Meister verdauen: Der zukünftige Hannoveraner Pavel Atman, vor Wochenfrist der Angriffsmotor, brach sich den Fuß. Die Flensburger sind dennoch auf der Hut. "Brest ist ein sehr starker Rivale", sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke. „Am Sonntag müssen Spieler und Fans zusammenhalten, damit wir ins Viertelfinale einziehen." Bis Donnerstagabend waren allerdings erst 4.200 Tickets verkauft.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 26.03.2017 | 22:30 Uhr