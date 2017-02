Stand: 19.02.2017 16:32 Uhr

THW Kiel feiert souveränen Heimsieg von Matthias Heidrich, NDR.de

Der THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga einen ungefährdeten Heimsieg gefeiert. Die Schleswig-Holsteiner gewannen am Sonntag gegen die HSG Wetzlar mit 34:25 (17:13) und halten im Titel-Dreikampf mit der SG Flensburg-Handewitt und den Rhein-Neckar Löwen Schritt. Für die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason steht bereits am kommenden Mittwoch (20.15 Uhr) das nächste Liga-Heimspiel an, wenn die MT Melsungen an der Förde vorstellig wird.

Schwacher THW-Start ohne Konsequenzen

THW Kiel - HSG Wetzlar 34:25 (17:13) Tore THW Kiel: Ekberg 7/2, Zeitz 6, Duvnjak 4, Bilyk 3, Toft Hansen 3, Dahmke 2, Dissinger 2, Nilsson 2, Santos 2, Wiencek 2, Vujin 1

HSG Wetzlar: Cavor 5, Kohlbacher 5, Pöter 5/1, Kvist 3, Kneer 2, Lindskog 2, Björnsen 1, Kraft 1, Weber 1

Zuschauer: 10.285

Nach dem Champions-League-Dämpfer gegen Veszprém am vergangenen Mittwoch kamen die Kieler gegen Wetzlar nur schleppend in Gang. Die Gäste führten gegen fahrige Schleswig-Holsteiner nach sieben Minuten mit 4:0. Der THW benötigte lange, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Erst nach 23 Minuten waren die Kräfteverhältnisse einigermaßen zurechtgerückt, Kiel lag mit 13:10 in Front. Der HSG unterliefen nun einige Flüchtigkeitsfehler, die die Gislason-Mannschaft konsequent ausnutzte. Die Vier-Tore-Führung (17:13) der "Zebras" zur Pause ging in Ordnung.

Zeitz bestes "Zebra" im Stall

Nach dem Seitenwechsel setzte Kiel sofort nach, enteilte mit einem 3:0-Lauf auf 20:13 (35.). Damit war der Drops in der THW-Arena gelutscht. Beim THW lief der Motor nun rund, nach gut 40 Minuten führten die Gastgeber 25:16. Herausragend auf Kieler Seite war Christian Zeitz. Der Rückraumschütze war mit sechs Toren neben Niclas Ekberg (sieben Treffer) der beste THW-Werfer. Wetzlar baute nun im Minutentakt ab, verwarf drei Siebenmeter in Folge und hatte keine Mittel, um den 17. Saisonsieg der "Zebras" noch in Gefahr zu bringen.

