THW Kiel schlägt Gummersbach - Bilyk verlängert von Matthias Heidrich, NDR.de

Drei Tage nach dem achtbaren Remis in der Champions League gegen den FC Barcelona hat der THW Kiel in der Bundesliga zwei Punkte eingefahren. Dank einer von Beginn an souveränen Vorstellung feierten die Schleswig-Holsteiner am Mittwochabend einen ungefährdeten 34:21 (19:11)-Heimsieg gegen den VfL Gummersbach. Bereits vor der Partie hatten die Fans der "Zebras" Grund zur Freude: Wie der Tabellenzweite bekannt gab, hat Rückraum-Ass Nikola Bilyk seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2022 verlängert. "Das ist eine ganz wichtige Personalie für die Zukunft des THW Kiel. 'Niko' ist eine unserer Säulen für die kommenden Jahre", sagte Geschäftsführer Thorsten Storm über den 20-jährigen Österreicher.

Wolff stark, Gummersbach schwach

Kiel - Gummersbach 34:21 (19:11) Tore für Kiel: Nilsson (7), Vujin (6), Bylik (6), Santos (4), Ekberg (4/3), Wiencek (3), Duvnjak (2), Toft Hansen (1), Dissinger (1)

Gummersbach: Schneider (5), von Gruchalla (5/3), Kühn (4/1), Baumgärtner (2), Pevnov (2), Schröder (2), Ernst (1)

Zuschauer: 10.250

Die "Zebras" begannen zielstrebig und hatten gegen fahrig agierende Gummersbacher wenig Mühe, früh eine komfortable Führung herauszuwerfen. Nach einer Viertelstunde lag der Rekordmeister mit 10:4 in Front. Auch, weil Nationaltorwart Andreas Wolff einen Sahne-Tag erwischte. Da machte es auch nicht viel, dass die Kieler zwischenzeitlich im Angriff etwas aus dem Tritt kamen. In den letzten Minuten der ersten Hälfte zogen die Gastgeber das Tempo wieder an. Die deutliche 19:11-Führung zur Pause war hochverdient.

Kiel auch im zweiten Durchgang konzentriert

Damit war das Spiel praktisch gelaufen. Gummersbach hatte gegen die auch im zweiten Durchgang konzentriert zu Werke gehenden Kieler keine Chance, noch einmal zurückzukommen. Zumal Carsten Lichtlein im Tor der Gäste nicht annähernd das Niveau seines Gegenübers Wolff erreichte. Der THW hielt trotz der klaren Führung sowie einigen Wechseln das Tempo hoch und tat mit dem Kantersieg noch etwas für seine Tordifferenz. Kiels Rückraumakteur Lukas Nilsson zeichnete sich mit sieben Treffern dabei besonders aus.

