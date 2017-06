Stand: 03.06.2017 20:51 Uhr

THW Kiel auf Champions-League-Kurs

Das letzte Heimspiel gewonnen und den dritten Tabellenplatz in der Handball-Bundesliga so gut wie sicher: Der THW Kiel hat am Sonnabend mit dem 30:22 (12:10)-Sieg gegen den HC Erlangen einen versöhnlichen Saisonabschluss mit seinen Fans gefeiert. In der letzten Partie am kommenden Sonnabend (16 Uhr) bei Balingen-Weilstetten würde den "Zebras" ein Remis reichen, um Rang drei zu sichern, für den es in der Vergangenheit vom europäischen Verband EHF eine Wildcard für die Königsklasse gegeben hat. Nach der Partie und der Verabschiedung von Christian Sprenger, Blazenko Lackovic und Ilija Brozovic mischten sich die Kieler bei der großen Abschlussfeier unter ihre Fans.

Dissinger führt "Zebras" zum Sieg

Kiel - Erlangen 30:22 (12:10) Tore Kiel: Dissinger 8, Vujin 6/1, Nilsson 5, Wiencek 5, Dahmke 3, Bilyk 1, Ekberg 1, Sprenger 1

Erlangen: Stranovsky 4, Thümmler 4, Bayer 3, Link 3, Link 3, Herbst 2, Guardiola Villaplana 1, Horak 1/1, Rahmel 1

Zuschauer: 10.285

Die Kieler, die in dem achtmaligen Torschützen Christian Dissinger ihren besten Werfer hatten, taten sich einmal mehr sehr schwer. In der 34. Minute führte die Mannschaft von THW-Trainer Alfred Gislason nur mit 14:13. Die Gäste aus Franken blieben auch dank der Treffer von Martin Stranovsky und Jonas Thümmler, die insgesamt jeweils viermal erfolgreich waren, in Schlagdistanz. Als Dissinger aber den Ball mit 105 Stundenkilometern zum 15:13 ins gegnerische Tor schmetterte, war dies das Aufbruchsignal für den Rekordmeister, der den Vorsprung zwischenzeitlich bis auf neun Treffer (25:16/48.) ausbaute.

Eine starke Leistung beim THW zeigte Niklas Landin, der als bester Torwart der Liga ausgezeichnet wurde. Der Däne wehrte unter anderem drei Siebenmeter ab.

