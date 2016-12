Stand: 27.12.2016 16:47 Uhr

Flensburgs Coach Vranjes nach Veszprém?

Aktueller Tabellenführer und heute Abend in Melsungen (18.15 Uhr) die Chance, Kiel und den Rhein-Neckar Löwen noch weiter zu distanzieren: Beim Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt läuft es kurz vor Jahresende und der anstehenden WM-Pause rund. Wären da nicht die Gerüchte um Erfolgscoach Ljubomir Vranjes. Nach Informationen des Magazins "Handball inside" möchte der ungarische Rekordmeister Veszprém den Schweden gerne verpflichten, und das möglichst zügig. Demnach steht der 43-Jährige in Verhandlungen mit den Ungarn.

Schmäschke: "Ein Wechsel würde sehr teuer werden"

Der Coach selbst hat sich dazu noch nicht geäußert, hat aber nie einen Hehl daraus gemacht, irgendwann noch einmal etwas anderes als Flensburg machen zu wollen. Anfragen gibt es ständig. 2014 lehnte Vranjes Offerten von Paris und des Deutschen Handballbundes ab. Deswegen bleibt SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke auch dieses Mal gelassen: "Diese Anfragen gibt es immer wieder, aber Ljubo hat einen Vertrag bis 2020". Auf die Frage, ob Veszprém bereits an die SG herangetreten sei, sagte Schmäschke: "Noch nicht so wirklich." Eine Ablösesumme sei in dem aktuellen Vertrag mit dem Trainer, den die SG im vergangenen Jahr nicht von ungefähr verlängert hatte, nicht festgeschrieben, so Schmäschke. "Ein Wechsel würde also sehr teuer werden."

Vranjes ist seit 2010 Trainer der SG. Der ehemalige Weltklasse-Spielmacher gewann mit den Flensburgern 2014 die Champions League und ein Jahr später den DHB-Pokal. Vor zwei Jahren wurde Vranjes zum Welttrainer des Jahres gewählt. In dieser Saison nimmt er mit den Schleswig-Holsteinern Kurs auf die Meisterschaft. Nächster Stopp ist dafür heute Abend in Melsungen.

