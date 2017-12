Stand: 20.12.2017 11:12 Uhr

Flensburg reist zum Nord-Süd-Gipfel nach Mannheim von Jan Kirschner, NDR.de

Es ist eng an der Spitze der Handball-Bundesliga. Die Rhein-Neckar Löwen errangen in der vergangenen Woche die inoffizielle Herbstmeisterschaft, aber direkt dahinter, nur mit einem Minuspunkt lauert die SG Flensburg-Handewitt, ebenso wie die Füchse Berlin. Am Donnerstag (20.45 Uhr) kommt es in Mannheim nun zum Nord-Süd-Gipfel, zum Duell des Titelverteidigers und Spitzenreiters gegen den Vize-Meister und ersten Verfolger aus Flensburg. "Wenn wir gewinnen, dann würde kein Team in der Tabelle weglaufen, sonst könnte es den Löwen gelingen", skizziert SG-Rechtsaußen Lasse Svan die möglichen Auswirkungen der besonderen Partie.

Mahé: "Uns erwartet ein richtig hartes Spiel"

Normalerweise denkt man im Lager der Schleswig-Holsteiner nur von Spiel zu Spiel. Doch am vergangenen Freitag, als die Vorbereitung auf die jüngste Auswärtsaufgabe in Wetzlar begann, beschäftigten sich die Handball-Profis doch etwas mit dem übernächsten Gegner. Der 37:23-Kantersieg der Löwen gegen die Füchse hatte auch im hohen Norden Eindruck hinterlassen. Das Zusammenspiel von Spielmacher Andy Schmid mit Kreisläufer Hendrik Pekeler faszinierte, und die 20 Paraden von Torwart Mikael Appelgren lösten Respekt aus. "Nach langen kraftraubenden Monaten erwartet uns nochmal ein richtig hartes Spiel", weiß Rückraum-Ass Kentin Mahé. "Die Chancen stehen 50:50, denn wir wissen, dass wir in Mannheim die letzten beiden Spiele gewonnen haben." In der Tat: 21:17 hieß es im September 2016, 25:22 sieben Monate zuvor.

Merkwürdige Serien

Kurios: Von ihren letzten 53 Bundesliga-Heimspielen verloren die Rhein-Neckar Löwen nur zwei - eben die gegen Flensburg. Diese bemerkenswerte Statistik ist nur eine Randnotiz in der emotionalen Vergangenheit der Duelle zwischen beiden Teams. Oft ging es sehr eng zu, merkwürdige Serien entstanden. So siegten die Nordlichter in allen fünf Pokal-Halbfinals, die sie gegen den badischen Top-Club absolvierten. Dafür eroberte der Rivale aus Mannheim vier Mal in Folge die "Hölle Nord", ehe im September diese Erfolgsstory endete. Die Flensburger behielten mit 27:22 die Oberhand.

Pikant: Löwen-Coach Nikolaj Jacobsen fungiert in Personalunion auch als Nationaltrainer seines Heimatlandes Dänemark und nominierte vor wenigen Tagen immerhin vier Spieler der Flensburger für die Europameisterschaft im Januar: Henrik Toft Hansen, Anders Zachariassen, Rasmus Lauge und Svan. "Wir spielen so oft gegen Freunde oder Leute, die wir kennen, dass eine solche Konstellation keinen besonderen Charakter mehr hat. Wir sind total auf den Wettkampf fokussiert", betont SG-Torjäger Lauge.

Gottfridsson rechtzeitig zurück

Zuletzt musste sich die SG aus einem mentalen Tief befreien. Die klare 27:35-Pleite im Landesderby gegen den THW Kiel hinterließ Spuren. Am Sonntag war ein hartes Stück Arbeit nötig, um in Wetzlar mit 24:19 zu bestehen. Personell gesehen gibt es keine Ausreden. Bis auf den angeschlagenen Jacob Heinl (Schulter) und den verletzten Magnus Röd (Mittelhandbruch) sind alle Mann an Bord. In Wetzlar kehrte auch der schwedische Rückraumakteur Jim Gottfridsson drei Monate nach einem Bänderriss, erlitten ausgerechnet im Hinspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen, auf das Spielfeld zurück. "Gegen die Rhein-Neckar Löwen werden wir alles investieren", kündigt Linkshänder Holger Glandorf an.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 21.12.2017 | 22:40 Uhr