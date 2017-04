Stand: 14.04.2017 11:17 Uhr

Flensburg: Vorletzte Titelhürde "Fuchsbau"

Den Pokalsieg verpasst, in der Champions League auf Kurs, jetzt geht es für die SG Flensburg-Handewitt um den zweiten deutschen Meistertitel nach 2004. Am Ostersonntag (15 Uhr) tritt der Tabellenführer der Handball-Bundesliga bei den Füchsen aus Berlin an. Es ist zwar erst der 26. Spieltag, doch angesichts der Stärke der Schleswig-Holsteiner in dieser Serie und eines Blicks auf das Restprogramm ist das Duell beim Vierten wohl die vorletzte Hürde auf dem Weg zur Meisterschale. Gewinnen die Flensburger das schwierige Auswärtsspiel im "Fuchsbau", würde als letzter großer Prüfstein noch die Heimpartie am 26. Mai gegen den ärgsten Verfolger, die Rhein-Neckar Löwen, warten.

Kiel muss aus den Köpfen

Ein Sieg gegen Füchse wäre das Optimum für die Norddeutschen, ein Remis angesichts der um 60 Treffer besseren Tordifferenz gegenüber den Löwen auch noch okay. Eine Pleite in der Hauptstadt liegt aber auch im Bereich des Möglichen. "Gegen die Berliner war es in den letzten Jahren immer eng", sagte Flensburgs Kapitän Tobias Karlsson. "Das wird auch diesmal wieder ein Treffen auf Augenhöhe." Das Hinspiel gegen die Hauptstädter hatten die Flensburger knapp mit 27:26 gewonnen. Für die Mannschaft von Trainer Ljubomir Vranjes wird es vor dem Rückspiel darum gehen, die ebenso klare wie bittere 23:29-Pleite im Pokalfinale gegen den Erzrivalen THW Kiel beiseitezuschieben. "Was am Sonntag passiert ist, muss aus den Köpfen. Wir haben noch sehr gute Chancen, in dieser Saison etwas zu gewinnen", so Kreisläufer Jacob Heinl.

Schmäschke: "Mannschaft ist wieder auf einem guten Weg"

Geschäftsführer Dierk Schmäschke ist sich sicher, dass das SG-Team den verpassten Pokalsieg verarbeitet hat: "Die Mannschaft ist wieder auf einem guten Weg und nimmt vom letzten Wochenende das Positive mit. Gerade gegen die Rhein-Neckar Löwen hat sie gezeigt, zu welcher Leistung sie fähig ist." Allerdings. Im Halbfinale hatte der Bundesliga-Spitzenreiter die Mannheimer in der zweiten Hälfte regelrecht auseinandergenommen. Weiterer Pluspunkt der Flensburger: Sie haben im Vergleich zu den anderen Spitzenteams so gut wie keine Verletzungssorgen. Auch aus dem kräftezehrenden Final Four sind alle Akteure ohne "schwerwiegendere Verletzung" (Schmäschke) herausgekommen.

