THW will gegen Celje die zwei Punkte zurück

Seit 2004 spielen die Handballer des THW Kiel ununterbrochen in der Champions League. Für die kommende Serie ist eine erneute Teilnahme, die allein mit Zuschauer-Einnahmen einen Millionen-Betrag einbringt, doppelt gefährdet: In der Bundesliga läuft der Rekordmeister der Tabellenspitze hinterher. Zudem schließt der europäische Handballverband EHF nicht aus, zukünftig aufgrund diverser Termin-Kollisionen nur noch einen statt bisher drei deutsche Starter zuzulassen. Zu allem Überfluss droht dem THW in dieser Saison ein vorzeitiger Abschied aus der europäischen Königsklasse. Der aktuell siebte Platz in der Vorrunden-Gruppe B reicht nicht für das Achtelfinale, mindestens Rang sechs ist erforderlich. Ein Sieg am Sonntag um 17 Uhr beim direkten Tabellennachbarn RK Celje wäre deshalb enorm wichtig. "Wir haben dort etwas gut zu machen", erklärte THW-Rechtsaußen Niclas Ekberg: "Wir reisen nach Slowenien, um uns gegen diese starke Mannschaft die zwei Punkte wiederzuholen."

Celje träumt vom erneuten Coup

Gegen den slowenischen Meister erlebten die "Zebras" nämlich am vergangenen Sonntag eine der bittersten Stunden dieser bislang enttäuschenden Saison. Ein Fehler-Festival mündete in eine 26:29-Niederlage gegen die jüngste Mannschaft des Wettbewerbs und sorgte für ein Pfeifkonzert der eigenen Fans. Die Spieler aus Celje feierten, darunter Kreisläufer Igor Anic, der einst dem THW-Kader angehörte. "Dieser Sieg ist etwas Besonderes für mich, weil ich in Kiel die beste Zeit meines Lebens hatte", sagte er. "Und mit Celje haben wir nun gegen den besten Club der Welt Geschichte geschrieben." Ob in der eigenen Halle zum zweiten Mal ein solch historischer Coup gelingt? Trainer Branko Tamse äußerte sich zurückhaltend: "Unser Sieg in Kiel war eine Sensation. Der THW bleibt der Favorit, aber im Sport ist alles möglich."

Lemgo-Spiel als Mutmacher

Die Kieler zeigten sich am Donnerstag immerhin in einer deutlich verbesserten Verfassung und schlugen in der Bundesliga den TBV Lemgo souverän mit 29:19. Dabei setzte Trainer Alfred Gislason hauptsächlich auf Marko Vujin, Lukas Nilsson und Nikola Bilyk im Rückraum. "Ich wollte diese Achse lange spielen lassen, weil sie uns in der vergangenen Saison schon gute Dienste erwiesen hatte", erklärte der THW-Coach. Dagegen wurde Christian Dissinger (Knie-Probleme) weitgehend geschont. Spielmacher Miha Zarabec, der im Sommer aus Celje kam, aber bisher zu selten sein Können demonstrierte, saß 60 Minuten lang auf der Bank. Auf die verletzten Domagoj Duvnjak (Patella-Sehne), Raul Santos (Außenmeniskus/Knorpelschaden) und Steffen Weinhold (Muskelfaserriss) muss der THW ohnehin verzichten.

