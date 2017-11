Stand: 10.11.2017 12:24 Uhr

Keine Atempause für Flensburgs Handballer von Jan Kirschner, NDR.de

Schöne Siege zu genießen - das lässt der internationale Handball mit seinem engen Spielplan nicht zu. Die SG Flensburg-Handewitt imponierte am Donnerstagabend in der Bundesliga beim Spitzenreiter Füchse Berlin über weite Strecken, gewann mit 30:26, stieg dann aber sofort in die nächste Etappe des Reiseprogramms ein. Bereits am Sonnabend um 17.30 Uhr müssen die Nordlichter beim weißrussischen Meister HC Meschkov Brest antreten. Dort soll die gute Bilanz von 8:4 Punkten in der Gruppe B der Champions League ausgebaut werden. "Wir werden versuchen, in Weißrussland irgendwie etwas mitzunehmen", sagte SG-Trainer Maik Machulla. "In jedem Fall macht diese weite Reise nach dem Sieg in Berlin nun mehr Spaß."

Ankunft in Brest erst gegen Mitternacht

Schon seit einigen Wochen wissen die Flensburger um die aktuelle Donnerstag-Sonnabend-Konstellation, die keine Übungseinheit zwischen den beiden Spielen zulässt. Eine gewünschte Entzerrung scheiterte an den Vorgaben der TV-Anstalten sowie an den atmosphärischen Störungen, die derzeit zwischen dem Ligaverband HBL und dem europäischen Dachverband EHF herrschen. Zudem gestaltete sich die Anreise schwierig. Aus dem geplanten Charterflug wie im Frühjahr (26:25-Erfolg beim HC Meschkov) wurde nichts, weil der Flughafen in Brest wegen Bauarbeiten gesperrt ist. So mussten die Flensburger für Freitagmittag einen Flug von Berlin nach Minsk buchen, um von dort aus mit dem Bus weiterzufahren. Die erwartete Ankunftszeit in Brest: gegen Mitternacht. "Das ist alles andere als optimal", stöhnte Machulla. "Der THW Kiel hat aber gezeigt, dass sportlich dennoch etwas möglich ist."

Wiedersehen mit Ex-Flensburger Djordjic

Machulla: "Solche Siege zählen doppelt" NDR 2 - 09.11.2017 21:40 Uhr Autor/in: Jens-Christian Gußmann Die SG Flensburg-Handewitt hat das Spitzenspiel der Handball-Bundesliga in Berlin gewonnen. Nach dem 30:26 beim Tabellenführer ist Trainer Maik Machulla glücklich.







Der Landesrivale hatte vor einer Woche mit ähnlichen Widrigkeiten bei der Anreise zu kämpfen, konnte sich aber dank einer starken Torhüter-Leistung mit 25:24 beim weißrussischen Meister behaupten. "Wir treffen auf eine großgewachsene, robuste Mannschaft, die ihre Physis voll einbringt", erklärte Machulla. Etliche Akteure des HC Meschkov spielten einst in der Bundesliga. Einer ist bei der SG bestens bekannt: Petar Djordjic wechselte erst im Sommer von Flensburg nach Brest. In den bisherigen sechs Partien der Champions League erzielte der 27-jährige Serbe immerhin 26 Tore, blieb zuletzt gegen Kiel allerdings blass. "Petar war übermotiviert, wollte sich gegen ein Team aus der Bundesliga beweisen", meinte sein neuer Coach Serhij Bebeschko. "Wir werden mit ihm sprechen, damit er uns diesmal helfen kann." Ob Djordjic gegen seinen Ex-Club zur großen Form auflaufen wird?

