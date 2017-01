Stand: 25.01.2017 19:59 Uhr

Rivalität zwischen 96 und BTSV: Geliebter Feind von Oliver Weiße

Noch knapp drei Monate, dann steigt voraussichtlich am Ostersonntag das Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig. Bei den Fans ist das Spiel gegen den Erzfeind der Höhepunkt der Rückrunde. Den Verantwortlichen bereitet das Derby - nicht zuletzt wegen der Vorkommnisse bei den letzten Aufeinandertreffen - jedoch Sorgen. Die enorme Rivalität zwischen den Fans beider Vereine haben Wissenschaftler der Deutschen Sporthochschule Köln (DSHS) in den vergangenen Monaten untersucht, auch vor dem Hintergrund, wie sich Anfeindungen und Ausschreitungen bei solchen Spielen in den Griff bekommen lassen. 1.412 Anhänger der "Roten" und 949 Fans der "Löwen" haben sich an der Online-Untersuchung beteiligt. Auf beiden Seiten haben laut der DSHS rund 60 Prozent der Teilnehmer die Befragung auch beendet. Das Ergebnis: Die Anhänger von Hannover 96 und Eintracht Braunschweig sind sich unter Umständen näher, als man das erwarten konnte.

Hassliebe in Schwarz-Weiß-Grün und Blau-Gelb

"Man kann eine solche Rivalität schon als Hassliebe bezeichnen", sagt Johannes Berendt von der Kölner Sporthochschule. Gemeinsam mit Professor Sebastian Uhrich hat Berendt unter anderem schon die Fangruppen von Borussia Dortmund und Schalke 04 unter die Lupe genommen und sich jüngst die niedersächsischen Erzrivalen vorgenommen.

Forscher: "Derby ist und bleibt der Höhepunkt für Fans"

Klar ist, ohne den Intimfeind würde den Anhängern von 96 und dem BTSV etwas fehlen, so Berendt. Das Derby sei auch im Fall von Hannover und Braunschweig der Höhepunkt der Saison. Ein Großteil der Fans wolle jedenfalls nicht, dass der Erzrivale absteige. Dazu sei er für die eigene Identität zu wichtig. "Man definiert sich schließlich nicht nur darüber, wer man ist, sondern auch darüber, wer man nicht ist", formuliert es Sportökonom Berendt.

Wissenschaftler raten zum Strategiewechsel

Den Vereinen, die in der Vergangenheit immer versucht haben, vor den Spielen nicht noch Öl ins Feuer zu gießen und die Rivalität herunterzuspielen, empfehlen Berendt und Uhrich, ihre Kommunikationsstrategien im Vorfeld solcher Duelle zu ändern. Unter dem Begriff "duale Identität" sollten die Vereine versuchen, die Unterschiede der Vereine zu wahren, gleichzeitig aber auch Gemeinsamkeiten der Fanlager zu betonen. "Statements könnten dahin gehen, dass Hannover 96 und Eintracht Braunschweig zwar von Grund auf verschieden sind, beide Vereine eine einzigartige Identität besitzen, es trotzdem aber wichtige Gemeinsamkeiten gibt", erklärt Berendt. So stünden beide Clubs beispielsweise für Tradition und für Niedersachsen. Die Bemühungen der Vereine, die Rivalität herunterzuspielen sei deshalb kontraproduktiv. Das mache die Fans eher aggressiver, so Berendt.

Vereine halten sich zum Umfrage-Ergebnis bedeckt

Bei den Vereinen hält man sich im Vorfeld des Derbys lieber bedeckt. "Wir haben die Untersuchung zur Kenntnis genommen, wollen sie aber nicht bewerten", sagt 96-Sprecher Christian Bönig gegenüber NDR.de. Man habe in Bezug auf das letzte Derby in Braunschweig gute Erfahrungen damit gemacht, nichts zum Thema Rivalität zu sagen. Auch seine Kollegin Miriam Herzberg von Eintracht Braunschweig äußert sich ähnlich. Das Thema sei jetzt erst mal völlig außen vor. Man konzentriere sich beim BTSV einzig und allein auf den Rückrundenstart gegen die Würzburger Kickers.

