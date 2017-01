Stand: 23.01.2017 17:38 Uhr

"Nach oben!" - Schröder gibt die Richtung vor

Wer etwas erreichen will, der muss sich Ziele setzen. So macht es auch der Fußballverein Hannover 96. Der prominente Aufsichtsratsvorsitzende, Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, gibt die Richtung vor: Nichts weniger als der Aufstieg in die Bundesliga soll es sein. Jetzt müssen die Spieler liefern!

Eine Glosse von Jörg Tegelhütter, NDR Info Sportredaktion

Der Aufstieg hat Gerhard Schröder schon immer fasziniert! Allein deshalb hat Hannover 96 alles richtig gemacht, den wortgewaltigen Altkanzler als Aufsichtsratsboss zu installieren. Denn 96 hängt sportlich gerade ein bisschen durch, ist derzeit nur zweitklassig. Das aber nicht mehr lange.

Mit eisernem Willen hat es Schröder schließlich geschafft, sich aus ärmlichsten Verhältnissen in der ostwestfälischen Provinz an die Spitze der Berliner Republik empor zu arbeiten - also aufzusteigen. Erst politisch, dann gesellschaftlich und später auch monetär. Schröders Reden kosten ab 50.000 Euro, dazu kommen diverse Beraterverträge und der gut dotierte Vorsitz im Aufsichtsrat eines russischen Pipeline-Konsortiums! Und genau jetzt kommt Hannover richtig ins Spiel und ganz groß raus.

Hannover rückt in den Mittelpunkt des Interesses

Mit Schröder an der Spitze ist es doch nur eine Frage der Zeit bis russische Oligarchen an die 96-Tür klopfen und zig-millionenschwere Sponsorendeals anbieten. Die Bayern runzeln besorgt die Stirn und die Brausekicker aus Leipzig sind nicht länger das Gesprächsthema Nummer eins der Liga. Und der FC Schalke 04? Kann ganz einpacken, ohne die Millionen des russischen Hauptsponsors, der seinen Vertrag im Pott natürlich kündigen wird. Hannover ist das neue Zentrum - und das nicht nur im Fahrplan der Deutschen Bahn.

Aber Geld ist ja bekanntlich nicht alles. Auch für die Menschen, die bei 96 arbeiten, ist Schröders Einstieg ein Segen. Der Mann ist Vorbild, zum Beispiel für Daniel Stendel. Der eher stille Trainer ruft auf Pressekonferenzen künftig laut und deutlich: "Wir spielen mit drei Stürmern. Basta!" Oder die Profis, die die Fans bei Autogrammstunden mit Sätzen wie "Hörma, hol' mir mal 'ne Flasche Bier, sonst schreib' ich nicht weiter" beeindrucken und gleichzeitig begeistern.

Zwischen Fantasie und Realität

Selbst der mächtige Vereinschef Martin Kind könnte von Schröder noch was lernen. Wenn es nach dem Aufstieg dann doch mal ein 0:5 gegen die Bayern setzen sollte, könnte Kind in Altkanzler-Manier immer noch problemlos die Meisterschaft fordern. So wie Schröder, der nach der verlorenen Bundestagswahl 2005 alle Realitäten ausblendete und weiterregieren wollte.

Und nicht zu vergessen: Die 96-Weihnachtsfeiern bekommen wieder richtig Klasse, wenn die Spieler in italienischen Maßanzügen feiern und dabei dicke Zigarren rauchen.

Soweit meine schrödersche Fantasie. Hannovers sportliche Realität beginnt übrigens am nächsten Montag mit dem Zweitliga-Heimspiel gegen den 13. aus Kaiserslautern.

