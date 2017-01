Stand: 03.01.2017 13:26 Uhr

St. Pauli mit Thy, aber ohne Bouhaddouz

Der neue Stürmer ist da, dafür fehlten zwei andere: Während Werder-Leihgabe Lennart Thy am Dienstag erstmals beim Zweitligisten FC St. Pauli trainierte, fehlten Fafa Picault und Aziz Bouhaddouz beim Vorbereitungsstart der Kiezkicker. Letzterer nimmt mit Marokko nun doch am Afrika-Cup in Gabun (14. Januar bis 5. Februar) teil. Bouhaddouz wurde nachnominiert und ist bereits abgeflogen. Wie lange der 29-Jährige den Hamburgern fehlen wird, ist offen: Die Vorrunde des Turniers endet für Marokko am 24. Januar - sollte sich das Team für das Viertelfinale (ab 28. Januar) qualifizieren, würde Bouhaddouz den Rückrundenauftakt gegen den VfB Stuttgart (29. Januar) verpassen.

Bei Picault zeichnet sich derweil sogar das Ende der Zusammenarbeit ab. "Wir haben Fafa empfohlen, sich einen neuen Verein zu suchen. Daher ist er momentan nicht bei der Mannschaft", erklärte Ewald Lienen. "Ich war mit seinen Leistungen und seiner Belastbarkeit nicht zufrieden." Der Trainer hatte den US-Angreifer schon im Dezember öffentlich angezählt, eine Reaktion blieb aber offenbar aus.

Trio meldet sich fit zurück

Ungeachtet dessen versprühte Lienen nach der ersten Einheit Optimismus: "Die Spieler haben sich gut präsentiert und gehen gut vorbereitet und motiviert in das neue Jahr. Ich bin zuversichtlich, dass wir körperlich in einer besseren Verfassung sind." Personell hat der Coach zudem wieder mehr Alternativen: "Philipp Ziereis, Jan-Philipp Kalla und Jeremy Dudziak sind wieder fit. Das sind positive Meldungen", so der 63-Jährige. Torwart Robin Himmelmann (Muskelfaserriss im linken Oberschenkel) stößt möglicherweise im Trainingslager im spanischen Sotogrande wieder zur Mannschaft. Dann soll auch Christopher Buchtmann (Knieverletzung) wieder mitmischen.

Lienen: "Positiven Trend mitnehmen"

Wegen der kurzen Vorbereitung "haben wir uns entschlossen, zwei Testspiel-Tage im Trainingslager anzusetzen", erklärte Lienen: "So können wir den Jungs auch einen freien Tag geben und trotzdem konzentriert arbeiten. Wir wollen den positiven Trend aus den letzten Spielen mitnehmen und mit Elan die Sache angehen." Stürmer Thy glaubt an ein positives Ende. Die Situation sei ähnlich schwierig wie im Abstiegskampf 2014/2015: "Wir haben damals den Klassenerhalt geschafft, weil wir defensiv stabil standen. Das wird auch diesmal wichtig sein."

Weitere Verstärkungen sollen folgen. Lienen wünscht sich einen Mittelfeldspieler und eine Offensivkraft: "Wir hoffen, dass bis zum Trainingslager zumindest einer dazukommt. Wir haben intensive Vorarbeit geleistet."

