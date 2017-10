Stand: 19.10.2017 15:24 Uhr

Holstein Kiel (fast) überall obenauf

Statistische Bestmarken pflastern derzeit den Weg von Holstein Kiel: Der Zweitliga-Aufsteiger hat nach zehn Spieltagen bereits sieben Siege auf seinem Konto, so viele wie noch kein Neuling zuvor in der Geschichte des Fußball-Unterhauses. Die 26 erzielten Tore sind ebenso historischer wie aktueller Bestwert der Liga. Kein Wunder, dass auch in den Einzel-Ranglisten Profis des Tabellenzweiten ganz vorne zu finden sind. Marvin Ducksch ist mit acht Toren führend in der Torschützenliste, Dominick Drexler mit sechs Treffern und fünf Assists Top-Scorer, dazu laut "kicker" notenbester Spieler. Da verliert selbst Trainer Markus Anfang vor dem anstehenden Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) seine sonstige Zurückhaltung: "Unsere Leistungen sind nicht mehr nur der Aufstiegs-Euphorie geschuldet", erklärte der 43-Jährige in den "Kieler Nachrichten".

So könnte die KSV Holstein spielen





















Kronholm: "Hier dreht keiner durch"

Nicht im Ranking ganz vorne steht Kiels Defensive, die bereits 14 Gegentreffer hinnehmen musste - doppelt so viele wie zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr in Liga drei. Kiels Keeper Kenneth Kronholm hat damit kein Problem. "Grundsätzlich will natürlich jeder Torwart zu null spielen. Aber solange wir gewinnen, kann ich damit leben", sagte der 32-Jährige dem "kicker". Dafür, dass die "Störche" angesichts der Erfolgsserie (sieben Siege in den jüngsten acht Spielen) nicht die Bodenhaftung verlieren, hat der Keeper eine einfache Erklärung: "Bei uns weiß jeder, wo wir herkommen. Wir freuen uns, in der Zweiten Liga spielen zu dürfen. Es dreht hier keiner durch."

Kiel mit Comeback-Mentalität - auch schon gegen Bielefeld

Was Holstein Kiel derzeit auch auszeichnet, ist die Comeback-Mentalität: Beim Saisonstart gegen Sandhausen machten die Schleswig-Holsteiner aus einem 0:2 zur Halbzeit noch ein 2:2, die Pokalpartie gegen Eintracht Braunschweig drehten sie von 0:1 auf 2:1. Auch bei den Siegen gegen Fürth (3:1) und jüngst in Heidenheim (5:3) lag die Anfang-Elf zwischenzeitlich zurück. Diese Fähigkeit stellten die Kieler auch gegen den kommenden Gegner Bielefeld bereits unter Beweis: Beim Drittliga-Duell im Mai 2015 erzielte Patrick Breitkreuz den 2:2-Endstand in letzter Minute. Und beim bis dato letzten Zweitligaduell vor 37 Jahren in Kiel war es ähnlich: Nach 1:3-Rückstand kam die KSV durch Axel Möller (88.) und Immo Stelzer (90.) spät noch zum Ausgleich.

"Kiel spielt total verrückten Fußball"

Die Bielefelder reisen jedenfalls mit großem Respekt an die Ostsee: "Wie Kiel mit und gegen den Ball spielt, sieht man nicht oft im Profifußball: Hurra-Fußball mit Hand und Fuß. Kiel spielt im positiven Sinne total verrückten Fußball", charakterisierte Kapitän Julian Börner die "Störche". Die Ostwestfalen kommen aber auch mit Torhüter Stefan Ortega ins Holstein-Stadion - und der ist laut "kicker" derzeit notenbester Keeper der Liga...

