Ackern und siegen - der Aufstieg eines Dorfclubs von Nils Hartung

Finde den Fehler: Hamburg, Hannover, Lübeck, Braunschweig, Jeddeloh II. Zugegeben, das war nicht schwierig. Irgendwie passt er nicht hinein in die Reihe der Großstädte, der winzige Gemeindeteil mit der "II" aus dem Landkreis Ammerland. Etwa 1.300 Menschen leben hier, einen Torwartabschlag von Oldenburg entfernt, immer am Küstenkanal entlang. Doch wenn alles klappt, wird der SSV Jeddeloh II in der kommenden Saison in die Fußball-Regionalliga aufsteigen. Und dann tritt das Team aus der Provinz plötzlich gegen die Zweitvertretungen des Hamburger SV, Hannover 96, Eintracht Braunschweig und des FC St. Pauli an. Wie konnte das passieren?

Schnurstracks nach oben

Der Mann, der mit dem Aufschwung untrennbar verbunden ist, heißt Rolf Bley. Er ist von Beruf Fleischproduzent und vor etwa 15 Jahren als Sponsor bei seinem Heimatverein eingestiegen. Seitdem ging es schnurstracks bergauf. Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga - richtig lange blieben die Jeddeloher eigentlich nie. Derzeit stehen sie in der Oberliga auf Rang eins mit vier Punkten Vorsprung auf Verfolger Eintracht Northeim. Mittlerweile, versichern alle in Jeddeloh, ist es aber nicht mehr nur das Geld von Bley. Auf "mehrere Schultern verteilt" sei das Sponsoring, sagt selbst die Gemeindebürgermeisterin von Edewecht, Petra Lausch (parteilos).

Erste Herren seit 2013 ausgegliedert

Auch Bley selbst stapelt tief. Sein Anteil am Sponsoring würde lediglich noch bei 20 Prozent liegen. Er und sein Teammanager Gerhard Meyer schwärmen von ihrem kultigen Dorfverein, bei dem es an Spieltagen noch einen Schnaps für 50 Cent gibt und an dem die Spieler nur drei Mal pro Woche trainieren müssen. Sie fühlen sich hier wohl in der Rolle des Underdogs. Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, dass die Erste Herren seit Sommer 2013 teilweise aus dem Verein ausgegliedert worden ist und als GmbH fungiert; der Sportplatz wird vom Club gepachtet. "Damit sind wir ein Vorreiter in der Oberliga", sagt Meyer.

"Kommt auf finanzielle Rahmenbedingungen an"

Ein Sprung in den Norden, in die Gemeinde Steinburg (Schleswig-Holstein). Hier spielt der kleine SV Eichede in der großen Regionalliga. Noch. Denn in der Tabelle sieht es derzeit nicht gut aus für den Club von Olaf Gehrken. "Es kommt auf die finanziellen Rahmenbedingungen an", sagt der Vorsitzende klar. Es ist eben schwer, sich mit dem gepamperten Nachwuchs aus Hamburg oder Hannover zu messen, der unter professionellen Bedingungen trainiert. "Unsere Spieler kommen um 19 Uhr zum Training und müssen abends noch eine Stunde nach Hause fahren", sagt Gehrken. Er will gar nicht wissen, wann sie dann im Bett liegen.

Dorfclubs weniger attraktiv für Zuschauer

Und trotzdem möchten er und seine Spieler das Gefühl nicht missen, den FC St. Pauli II vor 1.000 Zuschauern zu besiegen. "Trotz der Anzahl der Niederlagen", so Gehrken. Und wie sieht man das Phänomen "Kleiner Club in hoher Liga" im Verband? Karl Rothmund, Präsident des Niedersächsischen Fußballverbandes, sagt es mit Otto Rehhagel: "Sportlichen Erfolg kann man nicht kaufen." Es passe eben auch manchmal für kleine Vereine, wenn es im Umfeld stimmt. Ein Problem sieht Rothmund bei den Zuschauerzahlen, denn Vereine wie der SV Meppen oder der VfB Oldenburg würden eben mehr Besucher anlocken als eben Eichede oder auch Egestorf-Langreder.

50.000 Euro für Spielertunnel und Gästeblock

Zurück nach Jeddeloh II. Die Verantwortlichen mussten gerade ihre Unterlagen für die Vierte Liga einreichen. Und: Es muss auch noch Geld in die Hand genommen werden. Für 50.000 Euro soll ein neuer Spielertunnel gebaut werden, zusätzlich noch ein Gästeblock für die erwarteten Auswärtsfans. Alles Auflagen für die höhere Liga. Der Verein zahlt 15.000 Euro selbst, den Rest schießt die Gemeinde zu. Bürgermeisterin Lausch, selbst bei vielen Heimspielen zu Gast, lobt dann auch die kontinuierliche Arbeit im Club. "Bodenständig" und "verlässlich" sei sie und damit eine Art Aushängeschild für das Ammerland.

Der Unfall an der Werbebande

Eine weitere Baustelle in Jeddeloh II scheint mittlerweile behoben. Im November 2016 hatte sich Mohamad Saade, Spieler von Arminia Hannover, schwer verletzt, als er sich beim Auswärtsspiel in Jeddeloh an einer Werbebande sein Bein aufschlitzte. Bereits in der Saison davor hatte es dort einen ähnlichen Unfall gegeben. Eine Woche nach Saades Unfall sei ein Bandenschutz angebracht worden, so Teammanager Meyer. Bei einem erneuten Aufstieg müsste sowieso ganz neu überlegt werden, denn dann bräuchte der SSV Jeddeloh II ein richtiges Stadion. Davon will derzeit zwar noch niemand sprechen im Ammerland - aber mit dieser Taktik sind sie ja bislang gut gefahren.

