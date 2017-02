Stand: 06.02.2017 12:30 Uhr

HSV: "Funke soll wieder überspringen"

Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat sich im Volksparkstadion in den vergangenen Wochen zu einer Macht entwickelt. Der 1:0-Erfolg gegen Bayer Leverkusen war bereits der dritte Heimsieg in Folge. Umso besser für die Hamburger, dass sie im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den 1. FC Köln am Dienstag (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) erneut zu Hause spielen dürfen. Auf den Heimvorteil setzt auch Trainer Markus Gisdol: "In den letzten Partien hier im Volksparkstadion haben wir schon vieles, von dem was wir zeigen wollen, gesehen. Der Funke zu den Fans ist übergesprungen. Genau das wollen wir auch am Dienstag wieder schaffen. Ich erwarte eine ganz besondere Atmosphäre."

Viele Spieler angeschlagen

Die intensive Partie am Freitag hat allerdings Spuren hinterlassen. So absolvierten Mergim Mavraj und Albin Ekdal (beide muskuläre Probleme) am Sonntag nur individuelle Einheiten, auch Lewis Holtby (Cut am Schienbein) und Dennis Diekmeier (Schnitt am rechten Knie) sind angeschlagen. "Viele Spieler sind an ihre Grenzen gegangen. Wir müssen jetzt abwarten, wie sich die Dinge entwickeln", sagte Gisdol. Insbesondere der frühere Köln-Profi Mavraj ist heiß auf den Pokal-Fight: "Das ist für mich natürlich ein besonderes Spiel". Vielleicht gelingt dem Albaner gegen seinen Ex-Club ja ein ähnlicher Coup wie Kyriakos Papadopoulos, der als Bayer-Leihgabe gegen Leverkusen das Siegtor machte?

Sakai wieder dabei, auch Walace?

Personelle Veränderungen wird es gegen Köln auf jeden Fall geben. Gotoku Sakai, der gegen Bayer wegen einer Gelbsperre pausierte, rückt wieder in die Abwehrreihe, Diekmeier bleibt nur die Bank. Dort saß vergangenen Freitag auch Douglas Santos: "Er war ein bisschen angeschlagen", erklärte Gisdol und schloss nicht aus, dass der Brasilianer wieder auf die linke Abwehrseite rücken könnte. Möglicherweise bekommt auch dessen Landsmann Walace seinen ersten Einsatz im HSV-Trikot, denn Gideon Jung konnte auf der Sechser-Position nicht überzeugen. Einen Schongang im Hinblick auf die Bundesligapartie am Sonnabend in Leipzig lehnt Gisdol ab: "Wir wollen das bestmögliche Team aufbieten. Und wir wollen unbedingt ins Viertelfinale einziehen."

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 07.02.2017 | 22:40 Uhr