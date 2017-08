Stand: 01.08.2017 20:53 Uhr

Zweiter Sieg: Rostock positioniert sich oben von Christian Görtzen. NDR.de

Der FC Hansa Rostock entwickelt sich langsam zu einem Aufstiegskandidaten. Die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev feierte durch das 1:0 (1:0) bei Rot-Weiß Erfurt vor 7.963 Zuschauern den zweiten Sieg im dritten Saisonspiel. Die Mecklenburger belegen mit nunmehr sieben Punkten und 3:0 Toren den dritten Tabellenplatz. Zum Matchwinner in der thüringischen Landeshauptstadt wurde Innenverteidiger Oliver Hüsing. Für die Norddeutschen findet die englische Woche am kommenden Sonnabend (14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger SV Meppen ihren Abschluss.

Hüsing köpft Hansa in Führung

3.Spieltag, 01.08.2017 19:00 Uhr

RW Erfurt

RW Erfurt 0:1



Hansa Rostock Tore: 0:1 Hüsing (27.)

RW Erfurt: Klewin - Odak, Möckel, Neuhold, Brückner - Dabanli - Biankadi (79. Kurz), Benamar (63. Razeek) - Ludwig (70. E. Huth) - Kammlott, Bieber

Hansa Rostock: Blaswich - Nadeau, Hüsing, Riedel, Holthaus - Br. Henning - Bouziane, Owusu (72. Benyamina), Bischoff (80. Fehr), Wannenwetsch - Ziemer (89. Väyrynen)

Zuschauer: 7269



Dotchev nahm im Vergleich zum vergangenen Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach (0:0) zwei Änderungen an seiner Startelf vor: Jeff-Denis Fehr und Soufian Benyamina rotierten raus, Bryan Henning und Marcel Ziemer rein. Letzterer kam somit auf seiner angestammten Position im Angriff zum Einsatz. Dotchev hatte Ziemer zuletzt sogar im Training als Innenverteidiger getestet. Nach einer drögen Anfangsphase waren es dann die Norddeutschen, die für den ersten Höhepunkt der Partie sorgten. Stefan Wannenwetsch zog aus gut 20 Metern ab und bereitete dem Erfurter Keeper Philipp Klewin solche Probleme damit, dass dieser den Ball nicht festhalten konnte. Ziemer hätte zur Führung abstauben können, doch er scheiterte mit einem Flachschuss am RWE-Schlussmann (14.). Als Erfurt besser in die Partie zu finden schien, schlugen die Norddeutschen zu: Kapitän Amaury trat einen Freistoß von der linken Seite auf den hinteren Pfosten, wo Oliver Hüsing zur Stelle war und den Ball - unter gütiger Mithilfe von Klewin - zum 1:0 (27.) für den FC Hansa einköpfte. Von Erfurt kam bis zur Pause nichts mehr. Die Thüringer enttäuschten in der ersten Halbzeit auf ganzer Linie.

Benyamina verpasst die Entscheidung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war es dann wieder ein zähe Angelegenheit. Erfurt konnte nicht, Rostock brauchte nicht mehr. Die Hanseaten kontrollierten das Spiel, ohne dafür allzu viel tun zu müssen. In der 67. Minute gab es dann mal wieder eine Torgelegenheit - Hansa hatte sie. Wannenwetsch zog von der Strafraumkante ab, doch sein Schuss wurde ins Toraus abgelenkt. Mit der Hereinnahme von Benyamina, der in der 71. Minute für Mike Owusu kam, erhöhte sich bei Hansa die Torgefahr. In der 78. Minute verfehlte der Joker mit einem Kopfball nur knapp das Tor. Vier Minuten zuvor hatte auch Mounir Bouziane eine Gelegenheit. Und von Erfurt? Kam weiter wenig. Hansa-Keeper Janis Blaswich wurde erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit durch Berkay Dabanli erstmals ernsthaft geprüft. Letztlich traf Bouziane nach einem Konter noch den Pfosten.

