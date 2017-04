Stand: 17.04.2017 16:56 Uhr

Hansa entgeht im Landespokal knapp Blamage

Der FC Hansa Rostock ist im Viertelfinale des Fußball-Landespokals von Mecklenburg-Vorpommern nur knapp einer Blamage entgangen. Der Drittligist setzte sich am Ostermontag erst im Elfmeterschießen mit 3:2 gegen den Verbandsliga-Spitzenreiter Greifswalder FC mit durch. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es 0:0 gestanden. Der Titelverteidiger trifft nun in der Vorschlussrunde am 26. April auf den Torgelower FC Greif. In der zweiten Begegnung stehen sich die beiden Verbandsligisten Aufbau Boizenburg und MSV Pampow gegenüber. Das Finale findet am 25. Mai in Neustrelitz statt. Der Sieger ist für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2017/2018 qualifiziert.

Brands B-Elf ohne Struktur und Spielkultur

Hansa-Coach Christian Brand hatte zwei Tage nach dem 1:1 im Drittliga-Duell mit dem Aufstiegsanwärter 1. FC Magdeburg einige Akteure in die Startelf berufen, die zuletzt gar nicht oder nur sporadisch zum Einsatz kamen. So standen in Kerem Bülbül, Hasan Ülker, Aleksandar Stevanovic, Jeff-Denis Fehr, Timo Gebhart, Joshua Nadeau, Ronny Garbuschewski sowie dem etatmäßigen Ersatzkeeper Samuel Aubele acht Profis in der Anfangsformation, die am Sonnabend gegen den FCM nicht spielten. Die vielen personellen Änderungen machten sich über die gesamte Distanz negativ bemerkbar. Der Titelverteidiger hatte zwar weitaus mehr Ballbesitz als der krasse Außenseiter, bekam aber kaum einmal Struktur in sein Spiel. Greifswald verteidigte klug und setzte auf Konter, sodass die Zuschauer im Rostocker Volksstadion einen typischen Pokafight der Marke "David gegen Goliath" sahen.

Greifswald hat Sensation bereits vor Augen

Nachdem sowohl Hansa als auch der GFC in 120 Minuten ihre wenigen Chancen ausgelassen hatten, musste das Elfmeterschießen entscheiden. Und in diesem hatte der Verbandsligist die Sensation bereits vor Augen. Zwar scheiterte Marco Kröger zunächst an Aubele, die nächsten zwei Greifswalder Schützen Velimir Jovanovic und Frank Rohde waren dann aber erfolgreich. Weil Soufian Benyamina sowie Fabian Holthaus ihren Meister jeweils in Christian Person fanden, führte der Außenseiter mit 2:0. Der Traum vom Weiterkommen platzte aber, weil Sven Hartwig sowie John Berger ihre Versuche nicht im Ziel unterbekamen und die Rostocker Stefan Wannenwetsch, Gebhart und Garbuschewski Person allesamt überwanden.

