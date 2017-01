Stand: 09.01.2017 11:35 Uhr

Hansa Rostock hat viel Gesprächsbedarf

Gut drei Wochen vor dem Rückrundenstart ist die Vorbereitung bei Hansa Rostock in vollem Gange, die dringend benötigten Neuzugänge hat der Fußball-Drittligist aber noch nicht vermelden können. Bedarf hat der Tabellen-13. vor allem im Angriff - die drei Treffer (in 18 Partien) von Marcel Ziemer sind die einzigen Stürmer-Tore der Norddeutschen. Soufian Benyamina war lange verletzt, bei Melvin Platje ist ein Abschied in diesem Winter nicht ausgeschlossen. Ein neuer Angreifer soll auf jeden Fall zeitnah verpflichtet werden, aber Trainer Christian Brand hält sich noch bedeckt: "Es laufen Gespräche im Hintergrund mit einem Spieler. Da müssen wir jetzt gucken, wie es passt", sagte der 44-Jährige den "Norddeutschen Neuesten Nachrichten".

Zwei Defensivspieler im Probetraining

Im Probetraining stellen sich seit Montag in Michael Siegfried und Joshua Nadeau zwei Defensiv-Spieler vor. Den 28 Jahre alten Siegfried kennt Brand aus seiner Zeit als Co-Trainer beim Schweizer Erstligisten FC Thun (2007-2008), der defensive Mittelfeldspieler ist seit einem halben Jahr vereinslos und kann auch als Innenverteidiger eingesetzt werden. In der Abwehrzentrale ist Nadeau zu Hause. Der 22-Jährige spielte zuletzt für den schwedischen Erstligisten Gefle IF, zuvor unter anderem für Ajaccio in der französischen Ligue 1.

Zahlreiche auslaufende Verträge

Personell wird sich also noch was tun bei der Kogge. Nicht nur mit neuen Spielern muss gesprochen werden - auch beim vorhandenen Personal gibt es Handlungsbedarf. Lediglich sieben Profis besitzen Verträge über den Sommer hinaus: Die Stammspieler Tobias Jänicke und Ziemer, Benyamina sowie die Youngster Hasan Ülker, Jeff-Denis Fehr, Eric Behrens und Fabian Holthaus. Die übrigen Profis des Hansa-Kaders könnten sich in sechs Monaten ablösefrei anderen Clubs anschließen.

Brand ist entspannt: "Die Gespräche gehen in den nächsten Wochen los", erklärte der Trainer, Sorgen mache er sich noch nicht. Aber nicht jeder kommt mit der Situation gut klar. Verteidiger Dennis Erdmann jedenfalls ist unruhig: "Noch hat niemand von Hansa mit mir geredet. Es ist ein komisches Gefühl, wenn der eigene Verein noch nicht mit einem spricht. Ich weiß nicht, was kommt."

Weitere Informationen Wintervorbereitung Hansa Rostock Kein Trainingslager in der Türkei, dafür aber vier Testspiele in zwölf Tagen - der Plan für die Wintervorbereitung 2016/2017 des FC Hansa Rostock. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 09.01.2017 | 19:30 Uhr