Volle Lotte im Pokal - zum dritten Mal? von Burkhard Tillner, NDR Hörfunk

Noch im Sommer war es leicht, selbst gestandene Fußballfans als komplett ahnungslos zu entlarven: Man musste sie nur nach den Sportfreunden Lotte fragen. Der Club war bis zu diesem Zeitpunkt nur Freunden der Regionalliga West ein Begriff. Dort hatten die Westfalen über Jahre erfolgreich gespielt. Unbeachtet von der großen Öffentlichkeit siegten sie regelmäßig als Außenseiter über angebliche Favoriten. Dennoch glaubte bis vor Kurzem mancher Autofahrer auf der A 1 oder der A 30 am gleichnamigen Autobahnkreuz, Lotte sei nicht die westfälische Nachbarstadt der Niedersächsischen Metropole, sondern der weibliche Vorname Osnabrücks.

Lotte, Schrecken der Bundesligisten

Damit ist seit dieser Pokalsaison Schluss. Denn gleich zwei Bundesligisten - Werder Bremen und Bayer Leverkusen - wurden in diesem Jahr von dem Drittliga-Aufsteiger aus dem Wettbewerb geworfen. In der ersten Pokalrunde traf es Werder (1:2), das Ergebnis wurde noch der Bremer Verunsicherung auf der einen und Lottes Aufstiegseuphorie auf der anderen Seite zugeordnet. Doch als auch Leverkusen trotz 41-minütiger Überzahl und zwischenzeitlicher Führung von den Sportfreunden mit 4:3 nach Elfmeterschießen eliminiert wurde, war den Mannen in Lotte bundesweiter Respekt sicher. Schließlich war in beiden Fällen der Sieg nicht glücklich ermauert, sondern mit ansehnlichem Fußball und einer gehörigen Portion Willensstärke erspielt worden.

Obmann Wilke ist Garant des Erfolges

Wer sich auf die Suche nach den Erfolgsgründen der Sportfreunde Lotte begibt, landet über kurz oder lang bei Manfred Wilke. Der gestandene Unternehmer war in jungen Jahren selbst für die Sportfreunde aktiv, heute ist er Obmann des Vereins. Ein Begriff, der in Zeiten von CEOs, Managern und Sportdirektoren umso bemerkenswerter ist. Aber er drückt Wilkes Engagement für den Verein und sein Näschen bei Personalentscheidungen treffend aus. Beinahe jedes Jahr wurde eine neue Mannschaft zusammengestellt, konstant blieb nur der Erfolg. Immer wieder gab es Neuverpflichtungen, die nicht gerade weit oben auf der Wunschliste anderer Clubs standen.

Glück bei der Trainerauswahl

Ein glückliches Händchen bewies Obmann Wilke auch bei der Trainersuche: Er holte den 35-jährigen Maik Walpurgis nach Lotte. Der dankte es ihm mit der Regionalliga-Meisterschaft 2013. Nach dem denkbar knapp verpassten Aufstieg in der Relegation gegen RB Leipzig überschüttete Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick Walpurgis mit Komplimenten. Der nutzte das Sprungbrett Lotte und ist heute, nach einem Intermezzo in Osn/sport/fussball/werder9440_v-original.jpgabrück, Bundesligatrainer in Ingolstadt. Den Aufstieg im vergangenen Sommer feierte Lotte mit Trainer Ismail Atalan. Zuvor hatte der in der Landesliga Davensberg und in der Oberliga Beckum gecoacht. Wilke lag mal wieder richtig, als er Atalan holte, der sich nicht nur aufgrund des aktuell guten 7. Platzes in der Drittligatabelle viel Respekt erworben hat. Er hat die Sportfreunde ganz offensichtlich auch sportlich weiterentwickelt.

Vereinsboss mäht selbst den Rasen

"Volle Lotte", dieser vereinseigene Slogan prangt auf dem Mannschaftsbus der Sportfreunde und wird von Team und Trainer gleichermaßen mit Leben gefüllt. Das soll heute, in der dritten DFB-Pokalrunde, auch 1860 München erleben (Anstoß ist um 18.30 Uhr, Übertragung im Live-Ticker hier). Die ausverkaufte Lotter Spielstätte wurde erst im Sommer auf eine Kapazität von 10.400 Plätzen ausgebaut. Die Gemeinde selbst hat gerade einmal 14.000 Einwohner. Beim Erweiterungsbau hatte Obmann Manfred Wilke tatkräftig mit angepackt. Ab und zu mäht er auch mal den Rasen im Stadion selbst. Und spätestens wenn heute auf dem sorgsam gepflegten Rasen die nächste Pokalsensation stattgefunden hat, wird Lotte für viele Menschen mehr als nur der Name eines Autobahnkreuzes sein.

