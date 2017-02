Stand: 08.02.2017 22:40 Uhr

Hannover verschießt Elfer und scheidet aus von Johannes Freytag, NDR.de

Hannover 96 kann sich voll und ganz auf den Wiederaufstieg in die Bundesliga konzentrieren. Der Zweitligist schied am Mittwochabend durch ein am Ende dramatisches 1:2 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt im Achtelfinale aus dem DFB-Pokal aus. Martin Harnik schoss den Pokalsieger von 1992 in Führung, Taleb Tawatha und Haris Seferovic drehten mit einem Doppelschlag in der zweiten Spielhälfte die Partie zugunsten der Hessen. Salif Sané vergab in der Nachspielzeit die große Chance zum Ausgleich und zur Verlängerung, als er einen Foulelfmeter verschoss. Somit ist der Hamburger SV (2:0 gegen Köln) einziger Nordclub im Viertelfinale des Cup-Wettbewerbs.

Comeback von 96-Kapitän Schmiedebach

Hannover 96 - Frankfurt 1:2 (0:0) Tore: 1:0 Harnik (57.), 1:1 Tawatha (62.), 1:2 Seferovic (66.)

Bes. Vorkommnis: Sané verschießt Foulelfmeter (90.+5)

Hannover: Sahin-Radlinger - Sorg, Anton, Sané, Prib - Bakalorz, Schmiedebach - Sarenren Bazee (77. Füllkrug), Karaman, Klaus (82. Maier) - Harnik (77. Sobiech)

Frankfurt: Hradecky - Abraham (46. Tawatha), Hasebe, Hector - Chandler, Oczipka - Mascarell, Besuschkow (69. Gacinovic) - Rebic (90.+1 Blum) - Seferovic, Meier

Zuschauer: 35.000

Schiedsrichter: Robert Kampka (Mainz)

Gegenüber der 1:4-Ligapleite in Fürth gab es auf Hannoveraner Seite drei Veränderungen. Samuel Sahin-Radlinger stand für Philipp Tschauner im Tor, Noah Joel Sarenren Bazee ersetzte den verletzten Uffe Bech und im defensiven Mittelfeld feierte Kapitän Manuel Schmiedebach sein Comeback. Dafür rückte Salif Sané wieder in die Abwehrkette, in der Stefan Strandberg wegen einer Achillessehnenreizung ausfiel.

Ohne Abtastphase ging es sofort zur Sache, vor allem Frankfurt suchte die Offensive: Ante Rebic traf nur die Querlatte (6.), Bastian Oczipka verzog (13.) und Sahin-Radlinger klärte in höchster Not vor Seferovic (17.). Hannover brauchte eine Weile, um sich vom Druck zu befreien und hatte dann durch Kenan Karaman die große Chance zum Führungstreffer. Doch der Türke scheiterte aus zwölf Metern an Eintracht-Keeper Lukas Hradecky (30.). Kurz darauf drang Edgar Prib in den Strafraum ein, drosch dann aber überhastet weit über das Tor (35.). Torlos ging es in die Pause.

Drei Tore in neun Minuten

Knapp fünf Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, da hätte Frankfurt in Führung gehen müssen. Der eingewechselte Tawatha bediente den mitgelaufenen Seferovic, doch der Schweizer verpasste die Hereingabe um wenige Zentimeter (50.). Wie es besser geht, zeigte dann auf der Gegenseite Hannover. Zunächst verstolperte Sarenren Bazee, dann setzte Harnik im Strafraum nach und spitzelte den Ball zum 1:0 für die Niedersachsen ins Netz (57.). Die Freude über das Tor währte allerdings nicht lange. Erst köpfte Tawatha nach einer Flanke von Timothy Chandler das 1:1 (62.), dann leitete Prib das zweite Frankfurter Tor ein: Sein Klärungsversuch per Kopf landete genau im Lauf von Seferovic, der zum 2:1 für die Gäste einschoss (66.).

Binnen weniger Minuten hatte der Bundesligist die Partie gedreht. Niclas Füllkrug hatte noch eine Torchance für Hannover, Hradecky wehrte den Schuss des eingewechselten 96-Stürmers ab (88.). Beinahe wäre es danach doch noch in die Verlängerung gegangen, als Omar Mascarell Artur Sobiech foulte - aber Elfmeterschütze Sané, der 96 im Erstrundenmatch in Offenbach noch vor der Blamage bewahrt hatte, scheiterte am Frankfurter Keeper (90.+5).

Weitere Informationen Ergebnisse und Ansetzungen im DFB-Pokal Die Spielpaarungen im DFB-Pokal der Saison 2016/2017 hier im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 08.02.2017 | 22:40 Uhr