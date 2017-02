Stand: 07.02.2017 13:37 Uhr

Hannover 96: Wird Frankfurt zum Aufbaugegner?

Am Freitag war Hannover 96 in Fürth mit 1:4 unter die Räder gekommen, büßte die Tabellenführung in der Zweiten Liga ein - doch von einer Krise will bei den Niedersachsen niemand etwas wissen. Gleichwohl ordnete Trainer Daniel Stendel die erste Niederlage nach zuvor neun ungeschlagenen Partien richtig ein: "Das war ein sehr spezielles Spiel mit einer unbefriedigenden ersten Halbzeit von uns. Wir wissen aber auch, dass wir es deutlich besser können", sagte er. Gelegenheit, einen sich anbahnenden Negativtrend schon im Keim zu ersticken, haben die 96er bereits am Mittwoch (20.45 Uhr, im NDR Livecenter) im Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt. Allerdings sind die Hessen, die in der Vorsaison Hannover beinahe in die Zweite Liga begleitet hätten, aktuell auf Champions-League-Kurs. Gelingt 96 gegen den Bundesliga-Dritten trotzdem die Überraschung, würde der Pokalsieger von 1992 erstmals seit zehn Jahren wieder ins Viertelfinale des Wettbewerbs einziehen.

Bech fehlt verletzt

Damit das klappt, will Stendel mit Kritik an seinen Spielern sparen: "Draufhauen bringt meiner Meinung nach nichts", erklärte der Coach. Dennoch steht fest, dass gegen die Hessen eine andere Startelf beginnen wird als in Fürth: Uffe Bech, der sich in der Partie bei den Franken eine Zerrung im Oberschenkel zuzog, fällt definitiv aus. Für ihn dürfte Noah Joel Sarenren Bazee im offensiven Mittelfeld auflaufen. Angeschlagen sind zudem Marvin Bakalorz (Mittelfußprellung) und Stefan Strandberg (Achillessehnenprobleme), sie wurden im Training geschont - vor allem Bakalorz brennt aber auf einen Einsatz gegen seinen Ex-Club. "Ich gehe davon aus, dass beide eine Option sind", sagte Stendel.

Schmiedebach vor Comeback

Möglicherweise haben die 96er gegen die Hessen auch ihren Kapitän wieder an Bord - Manuel Schmiedebach hat seinen Muskelfaserriss im Gesäßmuskel auskuriert und absolvierte das Mannschaftstraining beschwerdefrei. Ob es für einen Einsatz von Beginn an reicht, will Stendel erst am Mittwoch entscheiden, aber "es sah sehr gut aus bei ihm". Schmiedebach könnte jedoch auf seiner Stammposition im defensiven Mittelfeld wieder für Stabilität sorgen, das gelang Salif Sané als "Sechser" zuletzt nicht. Der Senegalese ist offenbar in der Abwehrzentrale besser aufgehoben. Wenn dann auch die Offensivkräfte Felix Klaus (seit drei Spielen ohne Torerfolg), Martin Harnik (drei Spiele) und Kenan Karaman (fünf Spiele) wieder zu alter Form finden, könnte es mit einem Überraschungscoup gegen Frankfurt klappen.

