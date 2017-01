Stand: 19.01.2017 16:24 Uhr

Werder will Kälte und BVB trotzen

Werder Bremens Flügelflitzer Fin Bartels ist mit seinem Mundwerk ebenso wendig wie im Dribbling. Und so haute er vor dem ersten Spiel des neuen Jahres am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen Borussia Dortmund direkt einen flotten Spruch raus. Angesprochen auf die bibbernde Kälte auf dem Fußballplatz sagte Bartels: "Die Ohren und die Hände sind oft kalt. Mit Stirnband läuft niemand auf, das ist dann doch zu peinlich." Diese Portion Lockerheit können die Bremer auch gegen die Dortmunder gut gebrauchen, denn Frechheit siegt bekanntlich. "Wir wollen alle gemeinsam mutig auftreten. Das ist das große Ziel. Jetzt müssen wir nur noch den Worten Taten folgen lassen", so Bartels, der mit seiner Mannschaft seit fünf Partien ungeschlagen ist.

So könnte Werder Bremen spielen





















Dortmund ohne "Auba" - Werder mit Delaney

Der BVB läuft ohne seinen besten Spieler auf. Pierre-Emerick Aubameyang ist mit Gastgeber Gabun beim Afrika-Cup gefordert. Auch dieser Umstand dürfte das Selbstbewusstsein der Bremer stärken, auch wenn Trainer Alexander Nouri das Fehlen des Bundesliga-Topstürmers (16 Tore) herunterspielt: "Sie haben so viel Qualität im Kader, dass sie jeden Spieler Eins-zu-Eins ersetzen können", so Nouri der sich nebenbei ebenfalls mit dem Thema Kälte beschäftigt: "Ich habe eine Schwachstelle. Meine Füße sind schnell kalt. Ich habe da nicht das richtige Mittel gefunden." Was die taktischen Mittel angeht, setzt der Werder-Coach im Mittelfeld auf Winterzugang Thomas Delaney, der die Mannschaft in der Zentrale stabilisieren soll: "Delaney hat Qualitäten in der Balleroberung, arbeitet gut zwischen den Strafräumen und ist selbst torgefährlich", sagte Nouri über den neuen Strategen, der sich im Trainingslager in Spanien bei den "Grün-Weißen" integrieren konnte. "Ein Top-Typ, der super reinpasst", schwärmte Kollege Bartels.

Baumann: "Da muss man Bock haben"

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte ist groß, obwohl sich der Tabellen-15. seit dem ersten Spieltag im Abstiegskampf befindet. Da hält sich auch der sonst so reservierte Sportdirektor Frank Baumann nicht zurück: "Ganz Deutschland schaut zu, alle sind heiß auf Fußball. Und wir dürfen zu Hause starten: Da muss man Bock haben." Und Trainer Nouri ergänzte: "Ich freue mich auf die anstehenden Spiele. Gemeinsam als Team zu bestehen und zu wachsen - darauf freue ich mich." Eine Woche später steht übrigens der nächste Kracher auf dem Programm: Dann kommt Rekordmeister Bayern München ins Weserstadion (Hinspiel 0:6). Auch bei diesem Duell würde den Bremern eine gewisse Portion Frechheit sicherlich weiterhelfen.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 22.01.2017 | 22:50 Uhr