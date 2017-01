Stand: 21.01.2017 18:51 Uhr

Werder verliert in Unterzahl gegen Dortmund von Christian Görtzen, NDR.de

Am Ende reichten die Kräfte nicht. Über eine Stunde lang spielte Fußball-Bundesligist Werder Bremen am Sonnabend vor 42.100 Zuschauern im heimischen Weserstadion gegen Borussia Dortmund in Unterzahl, letztlich musste sich die Mannschaft von Trainer Alexander Nouri nach einer engagierten Leistung mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Eine Rote Karte für Torhüter Jaroslav Drobny hatte für die Dezimierung gesorgt. Nach zuvor fünf Spielen ohne Niederlage ist die Erfolgsserie von Werder gerissen. "Wir haben heute gekämpft bis auf den letzten Meter. Da ist es umso ärgerlicher, wenn man am Ende mit null Punkten dasteht", sagte Max Kruse im Interview mit NDR 2. "In den entscheidenden Momenten fehlte uns ein bisschen die Cleverness oder die Aufmerksamkeit, um etwas mitzunehmen." Bremen steht mit seinen 16 Punkten weiterhin auf dem 15. Tabellenplatz. Zum Rückrundenauftakt am kommenden Wochenende ist Tabellenführer FC Bayern München zu Gast.

Kruse: "Das ist ärgerlich!" NDR 2 - 21.01.2017 18:33 Uhr Autor/in: Gerhardt, Felix Es sei mehr drin gewesen gegen Dortmund, befand Werder-Profi Max Kruse. Im Interview mit NDR 2 machte er mangelnde Cleverness für die Niederlage verantwortlich.







Gnabry verschuldet das 0:1

17.Spieltag, 21.01.2017 15:30 Uhr

Werder Bremen

Werder Bremen 1:2



Bor. Dortmund Tore: 0:1 Schürrle (5.) 1:1 Bartels (59.) 1:2 Piszczek (71.)

Werder Bremen: Drobny - Ro. Bauer, L. Sané, Moisander, S. Garcia - Delaney, Fritz (80. F. Kainz) - Bartels, Gnabry (27. Veljkovic) - Pizarro (42. Wiedwald), M. Kruse

Bor. Dortmund: Weidenfeller - Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer (46. Durm) - Weigl - Pulisic, Castro (70. Guerreiro), Kagawa - Reus (70. Dembélé), Schürrle

Zuschauer: 42100



Weitere Daten zum Spiel

Bei Werder kam Winterzugang Thomas Delaney zu seinem Pflichtspieldebüt. Der 25 Jahre alte Däne spielte im defensiven Mittelfeld an der Seite von Kapitän Clemens Fritz. Die Besetzung der Offensive konnte sich sehen lassen: Fin Bartels (rechts) und Serge Gnabry (links) auf den Außenbahnen, vorne das Duo Claudio Pizarro und Max Kruse. Die Bremer Hoffnungen auf eine erfreuliche Fortsetzung der Saison erhielten aber schnell einen Dämpfer: Nach Einwurf des Dortmunders Lukasz Piszczek spitzelte Gnabry den Ball in Richtung seines Torhüters - doch der Rückpass geriet viel zu kurz. André Schürrle nahm mit hohem Tempo den Ball auf, umkurvte noch den Werder-Torwart und schob zum 1:0 (5.) für den BVB ein. Drobny verhinderte mit einer starken Parade einen weiteren Treffer von Schürrle (11.), der Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang (Afrika-Cup) vertrat.

Rote Karte für Drobny

Die erste gute Chance der Bremer hatte Bartels, der aber an Keeper Roman Weidenfeller scheiterte (18.). In der 27. Minute verließ Gnabry das Spielfeld, er hatte schon am Vormittag über Übelkeit geklagt. Verteidiger Milos Veljkovic kam. Und Werder wurde stärker. In der 35. Minute hatten viele grün-weiße Fans den Torschrei auf den Lippen, als der agile Delaney zuerst mit einem Schuss aus der Drehung am glänzend reagierenden Weidenfeller scheiterte und Abwehrspieler Niklas Moisander den Nachschuss über das Tor setzte. Wenig später folgte allerdings der nächste Rückschlag: Bei einem Pass auf Reus stürmte Drobny aus dem Strafraum heraus und traf den Nationalspieler mit den Stollen seines Schuhs in der Hüfte. Schiedsrichter Daniel Siebert (Berlin) zeigte dem tschechischen Oldie zu Recht die Rote Karte (39.). Nouri nahm Pizarro aus dem Spiel, brachte Ersatzkeeper Felix Wiedwald. Großes Pech hatten die Bremer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als Fritz aus 20 Metern den Ball an die Unterkante der Latte setzte. Von dort sprang er vor der Torlinie auf und ins Spielfeld zurück.

Bartels sorgt kurz für Hoffnung

Die zweite Halbzeit begann etwas gemächlicher, doch nach einer knappen Stunde Spielzeit ging es wieder Schlag auf Schlag. Zunächst verhinderte Wiedwald mit einer starken Parade einen Treffer von Marco Reus (58.), und beim Gegenangriff kam es noch besser für die Norddeutschen. Eine Ablage von Fritz nahm Bartels noch vor der Mittellinie auf. Und dann stürmte der gebürtige Kieler in Richtung des Gästetores. Er behauptete mit robustem Körpereinsatz den Ball und schob diesen rechts unten zum 1:1 ein (59.). Die Freude währte aber nicht lange: Bei einem Zuspiel von Raphael Guerreiro rückte Bremens Innenverteidiger Lamine Sané nicht heraus, sodass Piszczek beim Ballkontakt im Strafraum nicht im Abseits stand. Der Pole erzielte mit einem Volley-Heber über Wiedwald hinweg das 2:1 (71.) für die Westfalen. In der Schlussphase versuchte Bremen noch einmal alles, doch der Ausgleich fiel nicht mehr.

