Stand: 11.11.2017 16:53 Uhr

VfL-Frauen gegen Verfolger Frankfurt gefordert

Natürlich sorgte das 4:0 beim AC Florenz für etwas Besänftigung. Der Einzug in das Viertelfinale der Champions League ist dank des klaren Hinspielerfolges für die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg praktisch geschafft. Mit einem Ausscheiden im eigenen Stadion am kommenden Mittwoch (18 Uhr) rechnet niemand mehr. Und doch reichte der klare Sieg in der toskanischen Hauptstadt nicht, um die Gedanken an die zuvor erlebte 0:1-Niederlage in der Bundesliga beim SC Freiburg komplett zu überlagern.

"Das darf uns als Spitzenmannschaft nicht passieren. Wenn man Deutscher Meister werden will, muss man solch ein Spiel gewinnen", hatte Torhüterin Almuth Schult nach dem Schlusspfiff gesagt. Der Patzer im Breisgau führt dazu, dass sich die Wolfsburgerinnen keinen weiteren Ausrutscher erlauben dürfen. Oder anders formuliert: Im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den Tabellenvierten und damit direkten Verfolger 1. FFC Frankfurt muss ein Sieg her.

Lerch: "Ein paar Prozent fehlten"

Andernfalls könnte sich schon nach dem achten Spieltag für den amtierenden Meister und DFB-Pokalsieger ein beträchtlicher Rückstand ergeben. Wolfsburg kann derzeit 16 Zähler vorweisen, der Tabellenführer Freiburg (19) steht vor einer durchaus machbaren Aufgabe beim Siebten SC Sand. "Wir wissen, dass Frankfurt bisher sehr wenige Gegentore bekommen hat und deshalb gilt es, effektiv vor dem Tor zu sein. Wir wollen das Spiel gewinnen, um nach der Niederlage in Freiburg Anschluss zu halten", sagte VfL-Coach Stephan Lerch in der Pressekonferenz. "Wir wollen so dominant auftreten wie in den letzten Spielen auch. Wir waren in Freiburg gut und auch in Florenz, nur dass eben ein paar Prozent fehlten", ergänzte der 33-Jährige, der keine Ausfälle zu beklagen hat.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 12.11.2017 | 22:40 Uhr