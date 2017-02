Stand: 21.02.2017 08:55 Uhr

Verletzungen: Bundesliga das Schlusslicht in Europa von Andreas Bellinger, NDR.de

"Der Muskel hat zugemacht", hieß es später im besten Fußballer-Deutsch. Humpelnd schob Claudio Pizarro den Ball ins Aus - dann war sein Arbeitstag beendet. Schon wieder stoppten den Peruaner muskuläre Probleme. Und Werder Bremen musste seinen Hoffnungsträger im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga abermals ersetzen. Aber sind Verletzungen im Fußball wirklich unvermeidlich? Oder ist etwas faul im System? Der renommierte Hamburger Sportmediziner und Mannschaftsarzt des AS Rom, Helge Riepenhof, ist überzeugt: "Wenn ein Profiteam nur einmal pro Woche Punktspiele bestreitet, dürften die Spieler in der gesamten Saison keine Muskelverletzungen haben."

Schlechte Noten für die Bundesliga

Die Realität sieht anders aus. Im Vergleich mit den Top-Ligen Europas schneidet die Fußball-Bundesliga bei Verletzungshäufigkeit und -dauer schlecht ab. "Wir konnten zeigen, dass deutsche Mannschaften im Vergleich zu denen aus Italien, Spanien oder England vermehrte Ausfallzeiten aufgrund von Verletzungen aufweisen", sagt Riepenhof im Gespräch mit NDR.de über die Ergebnisse seiner Studie. Der Chefarzt für Sportmedizin und Prophylaxe am Klinikum in Hamburg-Boberg kritisiert vor allem die Ausstattung der medizinischen Abteilungen in vielen deutschen Fußballclubs. Während sich anderenorts zwei bis drei festangestellte Ärzte um die Profis kümmern, sind es in der Bundesliga bis auf wenige Ausnahmen nur einer - und der ist nur zeitweise vor Ort, hat in der Regel auch noch Sprechstunden in seiner eigenen Praxis.

Werder führt Negativ-Rangliste an

Der Streit zwischen Pep Guardiola und dem damaligen Bayern-Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt entzündete sich genau daran und führte schließlich zum Bruch mit dem profilierten Nationalmannschafts-Arzt mit florierender Praxis in der Münchner Innenstadt. Götz Dimanski, der frühere Werder-Mannschaftsarzt, pflichtet seinem bekannten Kollegen bei. Die in der eigenen Praxis erworbene Erfahrung sei unverzichtbar, betonte er unlängst bei einem Kongress zum Thema "Prävention im Fußball". Während der Hamburger SV und Wolfsburg im Mittelfeld rangieren, stehen die Bremer Fußballer im aktuellen Vergleich der europäischen Clubs mit den meisten Verletzten schlecht da. Mit durchschnittlich fast fünf Verletzten pro Spieltag sind die Grün-Weißen Spitzenreiter in dieser Negativ-Rangliste.

"Wir kontrollieren engmaschig"

"Verletzungen entstehen zwar im Spiel und nicht im Training. Aber: Die Ursache der Verletzung liegt im Training, weil die Spieler nicht ausreichend auf die Belastungen des Wettkampfes vorbereitet sind", sagt Riepenhof. Eine physische Überwachung und die Anwesenheitspflicht der medizinischen Abteilung bei jedem Training sei unabdingbar. Allein deshalb sei ein Fall wie der von Ivan Klasnic, der wegen seiner Nieren-Insuffizienz gegen den damaligen Werder-Arzt Dimanski geklagt hat, beim AS Rom kaum vorstellbar. Riepenhof: "Wir kontrollieren den Gesundheitszustand der Spieler engmaschig. Veränderungen fallen uns so umgehend auf, und wir können reagieren."

Belastung individuell anpassen

Der gebürtige Osnabrücker hat ein spezielles Computer-Programm entwickelt: Via GPS werden bei jedem Training die Daten aller Profis erfasst. Im Zusammenspiel mit den Trainern kann so für jeden die optimale Intensität bestimmt werden. Untersuchungen belegen, dass die Anzahl der Spiele pro Saison in direktem Zusammenhang mit der Anzahl der Verletzungen und verletzungsbedingten Ausfallzeiten steht. Ausnahmen bestätigen die Regel, was Riepenhof mit "den Inhalten, der Intensität und der Periodisierung des Trainings" begründet. Die Belastung sollte weder zu hoch noch zu niedrig - in jedem Fall aber individuell angepasst sein. Besonders für angeschlagene Spieler gilt das, oder für ältere Akteure wie den 38-jährigen Pizarro.

