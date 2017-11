Stand: 17.11.2017 17:37 Uhr

HSV: Blick zurück macht Hoffnung

Ohne den Blick zurück ging es nicht. Markus Gisdol, Trainer des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV, schwelgte in der Pressekonferenz am Freitag nur allzu gern in Erinnerungen. Mit einem Lächeln auf den Lippen beschrieb der 48-Jährige, wie er am 13. Mai dieses Jahres das Gastspiel beim FC Schalke 04 erlebt hat. "Es war der Schlüssel dafür, dass wir uns überhaupt mit einem Sieg gegen Wolfsburg retten konnten", sagte der HSV-Coach. "Das war schon sehr emotional. Es war ein gutes Spiel von uns mit vielen neuen Spielern auf dem Platz und wir haben den Schalkern richtig Probleme bereitet. Es wäre klasse, wenn wir so ein Spiel wieder abliefern können." Die Gelegenheit dazu gibt es am Sonntag (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de), dann muss der HSV beim Champions-League-Kandidaten antreten.

Gisdol: Arp "in seiner Welt lassen"

Vor fast genau einem halben Jahr war es Pierre-Michel Lasogga gewesen, der sein Team mit einem Tor zum 1:1-Endstand in der zweiten Minute der Nachspielzeit das "Endspiel" um Platz 15 bewahrt hatte. Jener Spieler, den HSV-Investor Klaus-Michael Kühne wenige Wochen später in despektierlicher Weise als "Flop des Jahrhunderts" bezeichnete und der längst auf Leihbasis für den englischen Zweitligisten Leeds United spielt. Die Situation im Angriff der Hanseaten hat sich seitdem grundlegend verändert. Es gibt einen Hoffnungsträger, der die Fans von bald besseren Zeiten träumen lässt: den 17 Jahre alten Jann-Fiete Arp, der nach drei Einsätzen in der Bundesliga bereits zwei Treffer vorweisen kann. Einer gelang ihm in der Partie bei Hertha BSC (1:2), der andere beim 3:1-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart, mit dem es auch in die länderspielbedingte Pause in der Bundesliga ging. Gisdol mühte sich am Freitag, die Euphorie um seinen Youngster zu dämpfen. "Am besten sollte man ihn in seiner Welt lassen, ihn unterstützen und Hilfestellungen anbieten, wenn er sie braucht."

Ekdal fällt mit Verletzung aus

Dank des Erfolges gegen die Schwaben haben sich die Norddeutschen im Kampf um den Klassenerhalt ein bisschen Luft verschafft. Mit ihren zehn Punkten gehen sie zumindest von Tabellenplatz 15 in den zwölften Spieltag. "Das war ein wichtiger Sieg für uns, um den Anschluss zu halten, und jetzt geht es darum, in den verbleibenden vier Wochen und sechs Spielen bis zum Winter so gut wie möglich zu punkten", sagte Gisdol, der in Gelsenkirchen auf Albin Ekdal (Faszienverletzung im Oberschenkel) verzichten muss. "Er ist aber der einzige Spieler, der angeschlagen oder verletzt in die Woche ging", berichtete der HSV-Coach.

Bruchhagen: "Ich nehme die Unruhe nicht wahr"

Während sich die Mannschaft auf das Spiel bei S04 vorbereitet, hat HSV-Vorstandschef Heribert Bruchhagen die Querelen um die Neubesetzung des Aufsichtsrates als normal bezeichnet. "Ich nehme die Unruhe nicht wahr, das liegt daran, dass der sportliche Bereich von mir turmhoch bewertet wird. Nebenplätze gehören bei einem Traditionsverein dazu", sagte Bruchhagen. Er halte die Wahl des Gremiums für die kommenden drei Jahre für äußerst wichtig, die Vertagung der Hauptversammlung der Fußball-AG vom 18. Dezember auf das nächste Jahr sei jedoch nicht relevant. "Ich weiß, dass die Gespräche konstruktiv sind." Vereinschef Jens Meier sei auf einem guten Weg, die fehlenden Kandidaten für den sechsköpfigen Rat vorzuschlagen.

