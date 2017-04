Stand: 18.04.2017 11:27 Uhr

EM oder Urlaub? Goeßlings Kampf gegen die Uhr

Ihren Optimismus hat Lena Goeßling trotz ihrer nun bereits monatelangen Verletzungspause nicht verloren. Unter dem Hashtag #baldgehtsrichtiglos postete die 93-malige deutsche Fußball-Nationalspielerin jüngst auf ihrem Instagram-Account ein Bild, das sie lächelnd bei der Reha zeigt. Ihr rechter Fuß, an dem Mitte Februar ein operativer Eingriff wegen eines Knochenödems am Gelenk vorgenommen werden musste, ist inzwischen nicht mehr eingegipst. Sollte die Heilung gut verlaufen, will die 31-Jährige Anfang kommenden Monats wieder in das Mannschaftstraining des VfL Wolfsburg einsteigen.

Für die Olympiasiegerin wird es ein Kampf gegen die Uhr. Denn sollte sich ihr Comeback verzögern, wird sie nicht nur den Niedersächsinnen im Saisonendspurt und somit im Kampf um den DFB-Pokal und die Meisterschaft fehlen. Auch Goeßlings Chancen auf einen Platz im Kader für die Europameisterschaft in den Niederlanden (16. Juli bis 6. August) würden wohl gen null sinken.

Die Saison der VfL-Fußballerinnen in Bildern

















































Jones will "keine Geschenke" verteilen

Bereits jetzt stehen die Zeichen für eine Teilnahme der gebürtigen Bielefelderin an dem Turnier eher schlecht. Bundestrainerin Steffi Jones hatte nach dem 2:1-Sieg des Rekord-Europameisters im Testspiel am 9. April gegen Kanada eine klare Ansage in Richtung ihrer derzeit angeschlagenen oder verletzten Akteurinnen gemacht. "Wir werden mit 28 Spielerinnen in die Vorbereitung gehen. Und es wird keine Freifahrtscheine oder Geschenke geben", sagte die Nachfolgerin von Silvia Neid. Sie stehe mit den "Heimtrainern" der Olympiasiegerinnen Melanie Leupolz, Simone Laudehr (beide Bayern München) sowie Goeßling in "engem Kontakt", erzählte Jones und forderte unmissverständlich: "Ab Mai sollten sie spielen, ansonsten wird es eng. Ich plane ausschließlich mit Spielerinnen, die fit sind."

"Der Knöchel wurde immer dick"

Ob Goeßling bis zum Beginn der EM-Vorbereitung am 18. Juni diese Vorgabe erfüllen kann, ist momentan mehr als fraglich. Bereits rund sechs Monate dauert die Zwangspause der Defensivspezialisten nun an. Ihr bis dato letztes Spiel für den VfL bestritt die 31-Jährige am 2. November des vergangenen Jahres gegen Turbine Potsdam (0:1). Hernach setzte sie das Sprunggelenk außer Gefecht. Zu Beginn waren Goeßling und der VfL noch davon ausgegangen, dass sie lediglich ein paar Wochen ausfallen würde. "Ich hatte immer gehofft, dass es geht. Aber der Knöchel wurde immer dick", berichtete sie dem "kicker". Eine Operation war schließlich unumgänglich. Diese kostete sie weitere wertvolle Zeit: Erst sechs Wochen nach dem Eingriff durfte sie ihren Fuß wieder voll belasten. Jede weitere Komplikation wäre vermutlich gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Saison-Aus. Und dem Platzen eines Traums. Denn: "Die EM ist definitiv mein Ziel", erklärte Goeßling trotz ihrer langen Verletzungspause jüngst.

Wolfsburgerinnen wieder im Pokalfinale Sportclub - 16.04.2017 23:05 Uhr Autor/in: Jan Neumann Ralf Kellermann hört im Sommer bei den Frauen des VfL Wolfsburg als Trainer auf. Zum Abschied soll der erneute Pokalsieg gelingen. Zuvor stand aber das Halbfinale in Freiburg an.







4 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Sport Aktuell | 16.04.2017 | 17:30 Uhr