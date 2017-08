Stand: 17.08.2017 08:55 Uhr

Hannover 96 - Es geht nur gemeinsam von Ingmar Deneke, NDR.de

Hitzige Diskussionen um die 50+1-Regel, Testspiel-Krawalle, Stimmungs-Boykott und eine schwere Verletzung - mächtig viel Unruhe begleitet Hannover 96 bei seiner Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Der Aufsteiger will sich möglichst schnell wieder in der Beletage etablieren und muss sich bei dieser anspruchsvollen Aufgabe auf das Wesentliche besinnen. Am Sonnabend (15.30 Uhr / im NDR Livecenter) beginnt die Spielzeit mit der Partie bei Mainz 05.

So lief die vergangene Saison

Der Aufstieg wurde vor der Saison als "alternativlos" bezeichnet, am Ende wurden die 96er ihrer Favoritenrolle gerecht, belegten den zweiten Platz und kehrten gemeinsam mit dem VfB Stuttgart in die Bundesliga zurück. Trotzdem war es eine holprige Spielzeit mit einschneidenden Veränderungen in der sportlichen Führung. Im März gab es den ersten Knall: Geschäftsführer Martin Bader und der Sportliche Leiter Christian Möckel wurden vor die Tür gesetzt und Horst Heldt als starker Mann installiert. Kurz darauf der nächste Paukenschlag: Der neue Manager beurlaubte Trainer Daniel Stendel und verpflichtete seinen ehemaligen Schalker Weggefährten André Breitenreiter. Eine Maßnahme mit erfolgreichem Ausgang: Breitenreiter stabilisierte die Leistung der Mannschaft und feierte mit den "Roten" am Ende wie erhofft eine große Party auf dem Rathausplatz.

Wer kam, wer ging?

Manager Heldt legte flott los: Bereits zehn Tage nach dem Aufstieg hatten die "Roten" vier Neue im Kader: Mittelfeld-Stratege Pirmin Schwegler kam von der TSG Hoffenheim, Linksverteidiger Matthias Ostrzolek vom HSV, Rechtsverteidiger Julian Korb aus Gladbach und Torwart Michael Esser aus Darmstadt. "Man sieht, dass die Jungs gut in die Mannschaft passen", sagte Breitenreiter, der das Quartett im Trainingslager in Österreich integrierte und bis auf Esser im DFB-Pokal aufstellte (6:2 beim Bonner SC). Auf den Transfer-Schnellstart folgte allerdings eine Vollbremsung - seit zwei Monaten hat kein potenzieller Leistungsträger mehr an der Leine unterschrieben. Es soll auf jeden Fall noch ein Stürmer präsentiert werden. Einen interessanten Wechsel gab es es auf der Position des Kapitäns: Manuel Schmiedebach gab die Binde freiwillig ab, Edgar Prib ist neuer Spielführer. Bitter für 96: Drei Tage vor dem Saisonstart zog sich der neue Spielführer einen Kreuzbandriss zu und wird den Niedersachsen monatelang fehlen.



Nennenswerte Abgänge hat das Team kaum zu verzeichnen. Der namhafteste ist Stürmer Artur Sobiech (Wechsel nach Darmstadt). Den Polen werden zwar viele Fans vermissen, aber der langjährige 96er war in der vergangenen Saison ebensowenig Stammspieler wie Defensiv-Allrounder André Hoffmann, der jetzt in Düsseldorf spielt.

Breitenreiter: Teamplayer und Taktiker

Breitenreiter ist zwar erst 43 Jahre alt, hat als Profi und Coach aber bereits einiges mitgemacht: Als Trainer führte er den SC Paderborn sensationell in die Erste Liga, stieg wieder ab, wechselte zum FC Schalke und erlebte dort eine kurze, aber lehrreiche Zeit. Seinem Stil ist er treu geblieben. Breitenreiters Lieblingsthema ist der Teamgeist und den will er neben der Aufstiegseuphorie mit in die Bundesliga nehmen. "In der Kabine, beim Essen, aber auch auf dem Platz ist der Umgang miteinander sehr respektvoll", so Breitenreiter, der mit seinem Team mehrere Spielsysteme einstudiert hat: "Nicht ausrechenbar zu sein. Das ist mein Anspruch." Als gebürtiger Hannoveraner bringt Breitenreiter viel Identifikation mit und könnte nach Mirko Slomka endlich mal wieder eine Konstante auf dem 96-Trainerstuhl werden.

Erwartungen an die neue Saison

"Mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben" - das ist das Ziel Niedersachsen, die sich in den kommenden Jahren unbedingt wieder in der Bundesliga etablieren wollen. Die Frühstarter der Liga (Trainingsbeginn 26. Juni) haben knapp sieben Wochen intensiv gearbeitet - die Fitness verbessert, an der Taktik gefeilt und dabei viel Wert auf den Teamgeist und das Wir-Gefühl gelegt. In der Mannschaft stimmt es, im Umfeld dagegen überhaupt nicht. Beim Test im englischen Burnley sorgten hannoversche Randalierer für einen Abbruch und beim Pokalspiel gab es einen Stimmungsboykott, der auch in der Liga droht. "Wir brauchen als Spieler unbedingt die Unterstützung der Fans, auch wenn sie ein Problem mit der Vereinsführung haben", kritisierte Topstürmer Martin Harnik die eigenen Anhänger und spielte auf die umstrittenen Pläne von Martin Kind an. Der Clubchef will die Anteilsmehrheit an der Profigesellschaft übernehmen. Im Hinblick auf den Heimspiel-Auftakt des Aufsteigers gegen Heldts früheren Club FC Schalke 04 sagte der 96-Sportchef sarkastisch: "Gegen Schalke wird es auch laut sein, aber es werden wohl nicht die eigenen Anhänger sein."



Prognose: Alle Beteiligten müssen sich schnellstmöglich auf das Wesentliche, nämlich den Fußball konzentrieren. Die sportliche Herausforderung ist für diesen 96-Kader mächtig groß. Oft wird ein Aufsteiger von der Euphorie der Fans durch die Saison getragen, gerade an dieser Stelle malen die Hannoveraner ein düsteres Bild. Die "Roten" müssen sich besinnen, nur dann ist der Klassenerhalt möglich.

