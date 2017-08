Stand: 04.08.2017 07:20 Uhr

Kiel freut sich auf große Herausforderung

Das Zweitliga-Comeback nach 36 Jahren war emotional und spektakulär für Holstein Kiel. Marvin Duckschs Freistoß-Treffer in der Nachspielzeit sicherte den "Störchen" ein 2:2 gegen Sandhausen. Heute (18.30 Uhr) gastiert der Liga-Neuling bei Union Berlin. Das Abendspiel an der Alten Försterei ist das nächste Highlight für die Kieler, die beim Spitzenteam aus Köpenick als Außenseiter antreten. "Es ist natürlich qualitativ ein Unterschied, ob man bei Union Berlin spielt oder in der Dritten Liga", sagte Holstein-Trainer Markus Anfang: "Aber wir wollten dahin, jetzt sind wir da. Und jetzt stellen wir uns der Herausforderung."

Anfang: "Stellen uns der Herausforderung" Schleswig-Holstein 18:00 - 02.08.2017 18:00 Uhr Holstein Kiel spielt am Freitag bei Union Berlin, einem der Zweitliga-Topteams. "Störche"-Coach Markus Anfang freut sich auf die Begegnung an der Alten Försterei.







Union mit überzeugendem Auftakt

Die Aufgabe gegen Union dürfte in der Tat noch einmal um einiges schwieriger werden als gegen Sandhausen. Die Berliner unterstrichen beim 1:0-Auftaktsieg beim FC Ingolstadt ihre Ambitionen auf einen Spitzenplatz in der Zweiten Liga. "Ich erwarte am Freitag von den Jungs, dass sie die Zweikämpfe annehmen und von Beginn an gegenhalten", so Anfang im Vorfeld. Die Betonung liegt dabei auf: von Beginn an. Denn gegen Sandhausen liefen die Kieler lange Zeit ihren Gegenspielern nur hinterher und waren insgesamt zu fahrig. "Da darf man keinem böse sein", beschwichtigte Routinier Dominic Peitz im "kicker": "Es war für viele etwas Neues."

Schindler meldet sich fit

Eine gute Nachricht gab es für Anfang am Donnerstag. Der angeschlagene Kingsley Schindler meldete sich fit und steht im Kader für die Begegnung am Freitag. Am Mittwoch hatte der Offensivspieler mit akuten Kniebeschwerden das Training abgebrochen. Zwischenzeitlich bestand sogar der Verdacht auf eine schwerwiegende Verletzung. Doch die Befürchtungen bestätigten sich nicht. Schindler kann in Berlin auflaufen.

