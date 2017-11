Stand: 28.11.2017 09:00 Uhr

Drexler: Ein Schritt zurück als Glücksfall

Ein vermeintlicher Rückschritt kann auch ein entscheidender Schritt nach vorne sein: Im Sommer 2016 wechselte Dominick Drexler vom Zweitligisten VfR Aalen zu Holstein Kiel in die Dritte Liga. Für die "Störche" und den Mittelfeldspieler selbst hat sich diese Entscheidung als Volltreffer erwiesen. Drexler spielt in Kiel so gut wie nie zuvor, gehörte schon in der Aufstiegssaison zu den Leistungsträgern und ist in dieser Spielzeit einer der besten Profis in Liga zwei. Warum ist er im Alter von 27 Jahren besser als je zuvor? "Es gibt viele Faktoren. Ich glaube, dass im Fußball Selbstvertrauen viel ausmacht", sagte Drexler am Sonntag im NDR Sportclub: "Außerdem haben wir mit Markus Anfang einen Trainer, dessen Spielsystem fast perfekt auf mich zugeschnitten ist und Mitspieler, die perfekt zu mir passen."

Kiels Drexler: "Bundesliga ist ein Traum" Sportclub - 26.11.2017 22:50 Uhr Dominick Drexler hat wesentlichen Anteil am Höhenflug von Zweitliga-Aufsteiger Holstein Kiel. Der Mittelfeldspieler im Sportclub über das Erfolgsrezept der "Störche" und den Traum von der Ersten Liga.







Lernen von Kroos, Vidal und Co.

Das Kompliment gibt Torjäger Marvin Ducksch gern zurück. "So einen Mitspieler wie Dominick wünscht man sich als Stürmer. Er hat mir, glaube ich, die Hälfte meiner Tore aufgelegt." Insgesamt sieben Treffer hat Drexler in dieser Saison bislang vorbereitet und sieben selbst erzielt. Der 27-Jährige spielt nun auf einem Niveau, das ihm auch Bayer Leverkusen vor zehn Jahren zugetraut hat. Seinerzeit holte der Werksclub Drexler in seine A-Jugend. "Er ist ein technisch versierter, schneller Spieler, der ein gutes Auge hat", sagte Bayer-Sportchef Rudi Völler dem Sportclub: "Damals war die Konkurrenz bei uns aber zu groß." Unter anderem standen Toni Kroos, Renato Augusto und Arturo Vidal im damaligen Aufgebot. "Ich habe viel gelernt, war aber noch nicht so weit, um auf Spitzenniveau mitzuhalten", blickt Drexler zurück. Nach seiner Zeit in Leverkusen ging es für ihn in die Dritte Liga nach Erfurt, dann eine Etage höher zu Greuther Fürth, anschließend nach Aalen.

"Fühle mich in Kiel unheimlich wohl"

Mit dem Kicken auf absolutem Spitzenniveau könnte es bald klappen - mit Tabellenführer Kiel, dem möglicherweise der Durschmarsch in die Erste Liga gelingt, oder einem anderen Club. Denn Drexler dürfte für einige Vereine interessant sein. "Natürlich ist die Bundesliga ein absoluter Traum. Und ich könnte es jetzt noch mehr genießen, weil ich weiß, wie schwer der Weg dorthin ist", erklärte Drexler im Sportclub. Doch wie sieht seine Zukunft aus? Wie entscheidet er sich, wenn es besser dotierte Angebote von anderen Vereinen gibt? "Ich fühle mich in Kiel unheimlich wohl. Ich weiß, wie es bei anderen Stationen war, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Deswegen weiß ich zu schätzen, was ich gerade habe. Ich mag Kiel und die Leute im Norden", betonte Drexler: "Geld ist manchmal nicht das Wichtigste. Aber es ist schwierig, jetzt in die Zukunft zu blicken."

