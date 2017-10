Stand: 26.10.2017 11:37 Uhr

Darf Holstein Kiel vom Durchmarsch träumen?

Die nackten Zahlen haben Holstein Kiel am Dienstag als Verlierer ausgewiesen: 2:3 im DFB-Pokal beim Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 - das Aus für die Schleswig-Holsteiner in der zweiten Runde. Die Geschichte hinter den Zahlen ist eine andere. Die "Störche" boten dem Favoriten Paroli und hätten ebenfalls als Sieger vom Platz gehen können. "Wir sind in der Lage, auch auf dem Niveau gut Fußball mitzuspielen. Wir waren auf Augenhöhe, das sollte uns Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben geben", sagte Kiels Trainer Markus Anfang. Nächster Stopp auf dem Höhenflug der "Störche" ist das Auswärtsspiel am Sonnabend (13 Uhr, im NDR Livecenter) beim SV Darmstadt 98.

Demut bei den "Störchen"

Pokal-Aus für Holstein Kiel
Für Holstein Kiel ist der DFB-Pokal beendet: Der Zweitligist unterlag beim Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 und verpasste damit den Einzug ins Achtelfinale.

Nach diesem Pokalauftritt verfestigt sich der zunächst verwegen erscheinende Eindruck: Der Durchmarsch des Zweitliga-Aufsteigers und aktuellen Überraschungszweiten in die Bundesliga ist möglich. Bei den "Störchen" würde das zu diesem Zeitpunkt natürlich niemand offen aussprechen. Die Kieler geben sich demütig und tun auch gut daran. "Wir sind nach 36 Jahren wieder in der Zweiten Liga. Wir lernen viel aus solch einem Spiel, nehmen es dankend an - und gehen unseren Weg weiter", sagte Anfang. Der Coach genießt sein erstaunliches Frühwerk eher im Stillen. Seit seiner Amtsübernahme im August 2016 hat der 43-Jährige aus der KSV eine kompakte und vor allem taktisch variable Einheit geformt, die so leicht nichts aus dem Konzept bringt. Der deutsche Meister von 1912, der im Unterhaus acht von elf Spielen gewonnen hat und dabei die meisten Tore erzielte, wirkt extrem gefestigt.

Schindler: "Holen die drei Punkte in Darmstadt"

Auch die Profis von der Förde scheinen ein gesundes Mittelmaß zwischen Selbstbewusstsein und Zurückhaltung zu finden. "Mit ein bisschen Ruhe können wir stolz auf uns sein. Wenn man einen Unterschied zum Bundesligisten sehen will, dann liegt der in der Chancenverwertung. Einen anderen Unterschied habe ich nicht gesehen", sagte Verteidiger Dominik Schmidt und hatte Recht damit. Torschütze Kingsley Schindler hatte die Pokal-Pleite recht zügig abgehakt: "Wir freuen uns jetzt auf Darmstadt, geben da Gas und holen die drei Punkte." Es wären die Zähler 26 bis 28 auf dem Weg in womöglich noch höhere Sphären für die "Störche".

