Holstein Kiel: Anfang setzt auf Bewährtes

Premiere im Holstein-Stadion: Erstmals treffen am Sonnabend (13 Uhr / im NDR Livecenter) Holstein Kiel und der VfL Bochum in einem Ligaspiel aufeinander. Der starke Aufsteiger steht in der Zweitliga-Tabelle derzeit dort, wo der VfL nach eigener Zielsetzung eigentlich hin möchte: auf einem Spitzenplatz. Jedenfalls hatten Trainer Ismail Atalan und Sportdirektor Christian Hochstätter vor dem Saisonstart offensiv verkündet, dass der Revierclub wieder zurück in die Bundesliga will.

Bochum-Stürmer Stöger bereits gelbgesperrt

Untermauern konnten die Bochumer die hohen Ansprüche in dieser Saison allerdings zu selten, trotzdem betonte Kiels Trainer Markus Anfang: "Der VfL ist eine richtig gute Mannschaft, gespickt mit guten Einzelspielern." Jedoch fehlt den Gästen der zuletzt sehr starke Stürmer Kevin Stöger, der bereits nach acht Partien aufgrund der fünften Gelben Karte gesperrt ist.

Siegerelf von Duisburg bleibt wohl unverändert

Anfang hat hingegen keine Personalsorgen und wird wohl nach dem alten, in Zeiten der Rotation fast schon in Vergessenheit geratenen Prinzip "never change a winning team" die Elf aufbieten, die vor einer Woche einen überzeugenden 3:1-Sieg beim MSV Duisburg eingefahren hatte. "Wir haben momentan eine gewisse Stabilität, die wir so - glaube ich - auch beibehalten werden. Damit sage ich aber nicht, dass wir jedes Spiel gewinnen oder in jedem Spiel punkten werden", lobte Anfang seine Profis. Zuletzt überzeugte auch Johannes van den Bergh, der nach der schweren Verletzung von Christopher Lenz (Muskelbündelriss) als Alternative für die Linksverteidiger-Position geholt worden war, in Duisburg erstmals in der Startelf stand und auch gegen Bochum wieder von Beginn an auflaufen dürfte.

