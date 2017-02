Stand: 13.02.2017 09:09 Uhr

Belohnt sich Hannover gegen Bochum?

In die Enttäuschung über das bittere Aus im Pokal-Achtelfinale hat sich mittlerweile auch eine Portion Stolz gemischt. "Es sah wirklich ganz gut aus", stellte Trainer Daniel Stendel Hannover 96 mit ein paar Tagen Abstand fest. "Wir haben einem sehr, sehr guten Gegner alles abverlangt." Mit 1:2 hatte der Zweitligist gegen das Bundesliga-Topteam Eintracht Frankfurt verloren, aber eine gute Leistung abgeliefert. Zumal sich in der letzten Minute noch per Foulelfmeter die Chance zum Ausgleich geboten hatte. Deshalb sagte Stendel vor dem Liga-Spiel gegen den VfL Bochum heute Abend (20.15 Uhr/im NDR Livecenter): "Es wird wichtig sein, an die Leistung von Mittwoch anzuknüpfen. Wir müssen wieder deutlich sichtbar unser Spiel durchbringen."

Strandberg und Bech müssen erneut pausieren

Die "Roten" rechnen mit rund 25.000 Zuschauern, 500 davon kommen aus Bochum angereist. Personell kann Stendel weiter fast aus dem Vollen schöpfen. Waldemar Anton bekam nach dem Pokalfight wegen muskulärer Probleme eine Pause, soll aber rechtzeitig zum Ligaspiel wieder fit sein. Die Rekonvaleszenten Uffe Bech und Stefan Strandberg machen weiter Fortschritte, die Partie kommt aber noch zu früh für sie. Trotz des guten Auftritts gegen Frankfurt könnte Stendel seine Startformation verändern. "Jeder hat die Chance, sich auch nach guten Auftritten ins Team zu spielen." Zwar sei das Vertrauen in die Spieler da, aber die Konkurrenzsituation im Kader ist groß.

"Sehr schön, dass wir dabei sind"

Und da sind eben auch ein paar wackelige Auftritte zuletzt: Gegen Sandhausen hatte es vor der Winterpause nur ein 0:0 gegeben. Gegen Kaiserslautern gab's zum Jahresauftakt einen mühevollen Sieg, in Fürth eine krachende Niederlage. Gerade wegen der nun so guten Leistung gegen den Europacup-Anwärter Frankfurt warnte Stendel deshalb: "Bochum schlägt sich tabellarisch deutlich unter Wert. Sie haben gegen alle Topteams der Liga ihre Klasse bewiesen - und wir lassen uns nicht vom Tabellenstand täuschen." Während 96 schon mit einem Remis wieder Zweiter werden würde, ist der VfL zuletzt auf Rang 13 abgerutscht. Stendel erklärte, dass das Montagsspiel in der Zweiten Liga "schon laut Ansage das Topspiel des Spieltags" sei und fügte hinzu: "Es ist sehr schön, dass wir dabei sind und wir werden versuchen, auch eine Topleistung abzurufen. Es wird Zeit, dass wir uns mal wieder für den Aufwand, den wir betreiben, belohnen." Sollten die Hannoveraner mit zwei Toren Differenz verlieren, würden sie hinter Union Berlin auf Rang vier zurückfallen.

