Stand: 21.04.2017 10:27 Uhr

Hannover 96: In Aue droht ein Stimmungskiller

Den Fußballprofis von Hannover 96 steht ein "Kulturschock" bevor: Durften sie den 1:0-Sieg im Niedersachsenderby noch mit 42.700 Zuschauern im ausverkauften eigenen Stadion genießen, so treten sie am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bei Erzgebirge Aue auf einer Baustelle an. Die Heimstätte der Sachsen wird bis Ende diesen Jahres erneuert: Aktuell wird die neue Haupttribüne errichtet - deshalb passen lediglich 10.000 Fans in die unvollendete Arena. Dass die Stimmung deshalb bei weitem nicht so gut wie beim Duell mit Braunschweig sein werde, will Hannovers Trainer André Breitenreiter nicht als Ausrede gelten lassen. "Es liegt an uns, dass wir solche Spiele dann in der neuen Saison nicht mehr haben, sondern in der Ersten Liga nur noch vor ausverkauftem Haus spielen", sagte der 43-Jährige, der am Sonntag zu Gast im Sportclub des NDR Fernsehens ist.

So könnte Hannover 96 spielen





















"Selbstvertrauen mitnehmen, Spannung nochhalten"

TV-Tipp 96-Trainer Breitenreiter zu Gast im Studio 23.04.2017 22:50 Uhr Sportclub Im Fokus: die Spiele der Nordclubs in den Fußball-Bundesligen, Hamburg-Marathon und Handball-Champions-League. mehr

Wer allerdings denke, nach dem emotionalen Erfolg gegen den Erzrivalen werde die Zweitliga-Partie in Aue ein Selbstläufer, der befinde sich definitiv auf dem Holzweg, fügte der 96-Coach hinzu: "Aue ist seit dem Trainerwechsel deutlich konstanter, uns erwartet eine schwierige Aufgabe. Wir müssen das Selbstvertrauen aus dem Derbysieg mitnehmen und die Spannung hochhalten."

Deshalb rüttelte Breitenreiter seine Schützlinge auch verbal wach: "Ich war in dieser Woche nicht mit jeder Trainingseinheit einverstanden. Und ich erwarte, dass wir in diesen letzten vier Wochen total fokussiert sind. Wenn ich gut trainiere und mir da die Sicherheit hole, dann kann ich das im Spiel auch übertragen." Personell haben die Niedersachsen vor dem Auftritt im Erzgebirge ein paar kleinere Sorgen: "Wir nehmen 20 Spieler mit, weil noch ein paar angeschlagen sind", kündigte Breitenreiter an.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Zweitliga-Aufstiegskampf Vier Teams stehen dicht beieinander in der Spitze der Zweiten Bundesliga, darunter Hannover 96 und Eintracht Braunschweig. Das Restprogramm der Aufstiegskandidaten im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 23.04.2017 | 22:50 Uhr