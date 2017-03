Stand: 05.03.2017 12:18 Uhr

Hannover 96: Es wird eng für Stendel

Es lässt sich nicht mehr wegdiskutieren: Fußball-Zweitligist Hannover 96 befindet sich in der Krise. Konnte die Kritik an der Spielweise der "Roten" lange mit Siegen beiseite gewischt werden, so dürften die jüngsten beiden Partien gegen die Kellerkinder Bielefeld (2:2) und Karlsruhe (0:2) für Alarm an der Leine sorgen: Jetzt stimmen auch die Ergebnisse nicht mehr - der Tabellenführer des Rückrundenauftakts könnte am Montag ausgerechnet vom Erzrivalen Eintracht Braunschweig überholt und auf Platz vier verdrängt werden. In Hannover wächst die Angst, dass der Aufstieg verpasst wird.

Stendels Stuhl wackelt

Nicht ausgeschlossen, dass der mäßige Start ins Jahr 2017 auch personelle Konsequenzen hat. Längst wird in den Medien darüber spekuliert, dass Trainer Daniel Stendel schon am kommenden Sonnabend (13 Uhr) gegen 1860 München nicht mehr auf der 96-Bank sitzen wird. Als Nachfolgekandidat wird neben Ex-96-Profi André Breitenreiter auch Norbert Düwel gehandelt, der in Hannover von 2010 bis 2013 unter Mirko Slomka Co-Trainer war. Clubchef Martin Kind hatte Stendel bereits vor Wochen angezählt: Hannover gewinne "nur mit Krampf", polterte der Präsident, die sportliche Führung solle "die Realität erkennen" und Antworten finden. Damals reagierte Stendel noch gelassen: "Ich sehe das nicht so schwarz, wie es teilweise gemacht wird", sagte der Coach, der sein Team zudem auf dem "Weg eines Aufsteigers" sah, weil es "auch mit weniger guten Leistungen punktet".

Schönrednerei und Ratlosigkeit

Stendel: "Das war nicht ausreichend" NDR 2 - 04.03.2017 16:22 Uhr Autor/in: Lindner, Detlev Gegen den Abstiegskandidaten Bielefeld: unentschieden. Beim Abstiegskandidaten Karlsruhe: verloren. Es rumpelt bei Daniel Stendels Hannover 96.







Genau das tut aber Hannover derzeit nicht mehr, und Stendel gehen die Argumente aus: Das 2:2 gegen Bielefeld lobte er fast trotzig noch als "Punktgewinn", nach der Niederlage in Karlsruhe wirkte er ratlos: "Bei uns gingen die Köpfe nach unten. Das sollte nicht passieren nach so einem frühen Zeitpunkt. Aber es war eben so. Und die Leistung eines jeden Einzelnen war einfach nicht ausreichend, um hier etwas mitnehmen zu können", sagte der 42-Jährige sichtlich frustriert. Damit habe er "in keinster Weise gerechnet", so etwas "habe sich auch nicht angedeutet". Überraschende Worte angesichts der in diesem Jahr selten überzeugenden Darbietungen seines Teams.

Siemensmeyer: "Enttäuscht von Stendel"

Hannovers Vereins-Ikone Hans Siemensmeyer geht mit seinem Herzensclub hart ins Gericht: Er sei "enttäuscht" von Stendel, erklärte der 76-Jährige in der "Neuen Presse". Der Trainer wechsle in den Spielen meist zu spät und falsch aus. Der 96-Kader sei "der teuerste der Liga, nicht der beste" und auf einigen Positionen schwach besetzt. "Und schauen sie mal, wie viel Glück 96 schon hatte. So viel Glück hat man nicht die gesamte Saison", mahnte der Bundesliga-Rekordtorschütze der Niedersachsen angesichts der Gegner, gegen die 96 noch antreten muss: Unter anderem geht es noch gegen die geballte Aufstiegskonkurrenz Union Berlin (1. April), Braunschweig (16. April) und Stuttgart (14. Mai) - "da reicht Glück nicht, da brauchst du Können."

