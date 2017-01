Stand: 04.01.2017 19:38 Uhr

96-Coach Stendel: Lob fürs Team und den Erzrivalen

Daniel Stendel hat sich am Mittwoch beim Trainingsauftakt des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 zufrieden gezeigt mit seinen Profis. "Die Werte der Mannschaft sind sehr gut. Das Team hat das Vertrauen bestätigt", lobte der Coach den Fleiß seiner Spieler in der fußballfreien Zeit. Gute Werte könnten für die Niedersachsen noch wichtig werden. Immerhin wäre für den zweitplatzierten Bundesliga-Absteiger alles andere als der sofortige Wiederaufstieg eine Enttäuschung. Stendel hebt beim erklärten Saisonziel allerdings den mahnenden Zeigefinger: "Der Aufstieg wird kein Selbstläufer. Ich hoffe, dass wir zu den zwei gehören."

"Braunschweig wird nicht einbrechen"

Zumal der 96-Coach Erzrivale und Spitzenreiter Eintracht Braunschweig fest einplant, wenn es um die Plätze für die Beletage geht. "Die Braunschweiger machen das gut. Ich glaube nicht, dass die einbrechen werden. Wer im Winter vorne steht, hat die Qualität am Ende ganz oben zu stehen", sagte der 42-Jährige.

Sané sagt für Afrika Cup ab

Ein wichtiger Faktor für die anvisierte Rückkehr in die Bundesliga ist bei 96 ohne Zweifel Salif Sané. Der Defensiv-Allrounder gehört zu den Besten seiner Zunft in der Zweiten Liga. Ein Stippvisite des Senegalesen beim Afrika Cup in Gabun (14. Januar bis 5. Februar) hätte die Niedersachsen geschwächt. Doch der 26-Jährige hat für die Titelkämpfe abgesagt. "Es ist wichtig für uns, dass er bei uns ist", freute sich Stendel.

Stürmer Benschop noch länger in der Reha

Sané stand am Mittwoch auf dem Trainingsplatz. Anders als Sebastian Maier (grippaler Infekt), Felipe (Pferdekuss), Samuel Sahin-Radlinger (Zahn-OP) und Martin Harnik (private Gründe), die die erste 96-Einheit des Jahres verpassten. Ebenso wie Charlison Benschop. Auf ein Comeback des Niederländers, der sich im vergangenen August eine Wadenverletzung zugezogen hatte und seitdem nicht wieder auf den Platz zurückgekehrt ist, müssen die Niedersachsen weiter warten. Der Stürmer hat seine Reha nach 96-Angaben bis nach dem Trainingslager verlängert. Hannover bereitet sich vom 8. bis zum 16. Januar im spanischen Jerez de la Frontera auf den Rückundenstart vor.

