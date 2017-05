Stand: 14.05.2017 23:19 Uhr

96 schlägt Stuttgart und schnuppert Erstligaluft von Matthias Heidrich, NDR.de

Hannover 96 hat Worten Taten folgen lassen. Die Niedersachsen hatten zuletzt immer wieder unterstrichen, den direkten Weg in die Bundesliga nehmen zu wollen. Diesem Ziel ist die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter nach dem 1:0 (1:0)-Heimsieg im Zweitliga-Spitzenspiel am Sonntag gegen Spitzenreiter VfB Stuttgart näher denn je. Dank der gleichzeitigen 0:6-Niederlage von Eintracht Braunschweig in Bielefeld kletterten die "Roten" auf Rang zwei.

Ein Remis am letzten Spieltag beim geretteten SV Sandhausen würde Hannover reichen, um die von den Vereins-Verantwortlichen immer wieder geforderte direkte Rückkehr in die Erste Liga perfekt zu machen. Selbst eine Niederlage könnte bei der nun um sechs Treffer besseren Tordifferenz gegenüber Braunschweig genügen. "Ich habe nach dem Spiel mit Martin Kind telefoniert und er hat gesagt, wir sind zu 96 Prozent in der Ersten Liga", verriet Stürmerlegende Dieter Schatzschneider, Intimus des Clubbosses, am Sonntagabend im NDR Sportclub.

Bielefeld und Klaus lassen 96-Fans jubeln

Breitenreiter vertraute auf dieselbe Elf, die am vergangenen Spieltag in Heidenheim gewonnen hatte. Das bedeutete auch, dass Kapitän Manuel Schmiedebach trotz überwundener Wadenprobleme zunächst auf der Bank Platz nehmen musste. Die erste Hälfte gab Breitenreiter Recht. Sein Team wirkte gut abgestimmt und verbuchte in einer temporeichen Partie die besseren Möglichkeiten. Die waren zwar nicht wirklich zwingend, aber die Niedersachsen waren dem ersten Treffer gefühlt näher. Über die linke Seite fuhren die Gastgeber immer wieder aussichtsreiche Angriffe. Miiko Albornoz setzte sich in der 16. Minute stark durch, flankte auf den ersten Pfosten, doch Niclas Füllkrugs Kopfball ging am Pfosten vorbei. Die Stimmung im 96-Stadion war bereits erstligareif und steigerte sich noch, als die frohe Kunde des 1:0 und 2:0 aus Bielefeld kam. Ein mittleres Beben setzte in der 40. Minute ein. Felix Klaus fasste sich ein Herz, drang in den VfB-Strafraum ein und traf trotz hartnäckiger Bewachung von Timo Baumgartl ins lange Eck zum 1:0 für 96. Die verdiente Führung für die engagierten Niedersachsen.

Aufstiegsstimmung in Hannover

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Stuttgarter, warum sie ebenfalls vor der Rückkehr in die Bundesliga stehen. Der eingewechselte Daniel Ginczek setzte sich in der 57. Minute stark durch, schoss aber aus spitzem Winkel 96-Torwart Philipp Tschauner gegen den Kopf. Der musste sich danach erstmal kurz auf dem Rasen ausruhen. Kopfbälle von Marcin Kaminski (59.) und Simon Terodde (64.), Tschauner hatte sich nach einer Ecke total verschätzt, strichen jeweils knapp am Pfosten vorbei. In dieser Phase hatten die Niedersachsen das Glück des Tüchtigen. Auf den Rängen war trotzdem Feiertagsstimmung - dank der in regelmäßigen Abständen gemeldeten Tore der Bielefelder gegen Braunschweig. Martin Harnik hätte in der 84. Minute alles klarmachen müssen, traf aber nur den Pfosten.

Rot für Sané - Auch Harnik in Sandhausen gesperrt

33.Spieltag, 14.05.2017 15:30 Uhr

Hannover 96

Hannover 96 1:0



VfB Stuttgart Tore: 1:0 Klaus (40.)

Hannover 96: Tschauner - Sorg, Salif Sané, F. Hübner, Albornoz - Bakalorz (82. A. Sobiech), Anton - Klaus (74. Schmiedebach), Prib - Harnik, Füllkrug (63. Karaman)

VfB Stuttgart: Langerak - Pavard, Baumgartl, Kaminski, Insua - Gentner, Ofori (52. Mat. Zimmermann) - Klein (77. Green), Maxim, Brekalo (51. Ginczek) - Terodde

Zuschauer: 49000



Weitere Daten zum Spiel

Bitter für 96: Salif Sané stoppte kurz vor Schluss Terodde und sah für die Notbremse Rot (87.). Wenigstens tat der 96-Abwehrchef, der damit in Sandhausen fehlt, dies vor dem Strafraum. Alexandru Maxims Freistoß strich um Zentimeter am Pfosten vorbei (88.). Auch Harnik muss beim Saisonfinale passen: Der Stürmer holte sich noch seine fünfte Gelbe Karte ab (89.). Das juckte am Ende aber erstmal niemanden mehr. Drei Punkte und das Braunschweiger Debakel reichten, um in Hannover für ausgelassene Aufstiegsstimmung zu sorgen. "Die Jungs haben dem Druck super standgehalten. Es macht riesig Spaß, ihr Trainer zu sein", sagte Breitenreiter, der aber auch warnte: "Es gilt, ein weiteres Spiel zu bestreiten und erfolgreich zu sein, so dass wir nächste Woche endgültig feiern können."