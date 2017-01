Stand: 23.01.2017 13:41 Uhr

Schröder: "Wir wollen in die Bundesliga"

Zumindest auf Funktionärsebene ist Hannover 96 bereits erstklassig besetzt. Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder ist seit vergangenem November Aufsichtsratschef beim Zweitligisten und will seinen Verein in der kommenden Saison wieder im Fußball-Oberhaus sehen. "Wir wollen wieder in die Bundesliga, keine Frage", unterstrich Schröder am Montag bei seiner ersten Pressekonferenz als Chef des Kontrollgremiums: "Die Tatsache, dass 96 an zweiter Stelle der Zweiten Liga steht, gibt zu allen Hoffnungen Anlass", so Schröder.

"Müssen dicke Bretter bohren"

Schröder betonte, die neue Aufgabe "völlig unentgeltlich" wahrzunehmen. Große Auftritte werde es von ihm nicht geben. "Öffentliche Ratschläge sind eher Schläge als Rat", sagte der SPD-Politiker, den 96-Präsident Martin Kind als "Freund" bezeichnete. Schon gar nicht werde er sich in das Sportliche einmischen, so Schröder: "Meine Aufgabe ist es zu gucken, ob die Entscheidungen der Geschäftsführung einer wirtschaftlichen Prüfung standhalten. Ich sehe da keine Probleme auf mich zukommen."

Mit seinen Kontakten soll der Altkanzler dafür sorgen, dass sich auch überregionale Unternehmen beim niedersächsischen Traditionsclub engagieren. "Ich finde, das ist lohnenswert", warb Schröder, allerdings dürfte dieses Unterfangen selbst für ihn kein Selbstläufer werden. "Da gilt es, dicke Bretter zu bohren", sagte der 72-Jährige.

