Hannover 96 trotzt Aufstiegsdruck mit Lässigkeit von Florian Neuhauss, NDR.de

Alles andere als der direkte Wiederaufstieg wäre für Hannover 96 eine krasse Enttäuschung. Das hat Präsident Martin Kind früh klar gemacht - und sein Personal ließ Taten folgen. Die "Roten" überwintern vor dem großen Favoriten VfB Stuttgart auf Rang zwei. Die Erwartungshaltung bleibt jedoch hoch - und der Erfolg hat einen kleinen Makel: Ausgerechnet Landesrivale Eintracht Braunschweig führt die Liga an.

So lief die Hinrunde

Die Niedersachsen starteten furios in die neue Liga: Zum Auftakt fertigte der Bundesliga-Absteiger auf dem Betzenberg den 1. FC Kaiserslautern mit 4:0 (1:0) ab und war Spitzenreiter. Doch die Tabellenführung war nach dem dritten Spieltag wieder futsch - und es blieb zunächst Sand im Getriebe. Der Rückstand auf Braunschweig betrug zwischenzeitlich acht Punkte. Torhüter Philipp Tschauner stellte fest: "Diese Zweite Liga ist eine Kämpfer- und Beißerliga. Wenn wir nicht jedes Spiel aufs Neue wieder 100 Prozent geben, wird es schwer für uns." Dem Präsidenten gefiel gar nicht, was das Team ablieferte. "Es gibt immer Situationen, in denen man etwas deutlicher bestimmte Dinge ansprechen und Ziele wieder deutlicher betonen muss", erklärte Kind und fügte hinzu: "Das habe ich gemacht."

Ob es der Anpfiff vom Boss oder die harte Arbeit war, auf die Trainer Daniel Stendel verweist, sei dahingestellt. Die Wende jedenfalls gelang eindrucksvoll: Der 6:1-Kantersieg im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf war der Beginn einer Erfolgsserie. Danach blieb 96 in den sieben Ligaspielen bis zur Winterpause ungeschlagen und verkürzte den Rückstand zur Spitze auf zwei Punkte. Der Höhepunkt war der 2:1-Auswärtssieg bei Liga-Krösus VfB Stuttgart. Doch vielleicht auch wegen dieser Hochgefühle kam Hannover am 17. Spieltag gegen den SV Sandhausen nicht über ein 0:0 hinaus und machte Braunschweig damit zum Herbstmeister. Deshalb fiel Kinds Fazit nüchtern aus. Mit den 32 Punkten habe die Mannschaft "im Ergebnis eine erfolgreiche Hinrunde gespielt".

Wer kommt, wer geht?

Der Kader ist nach dem Abstieg im Sommer umgekrempelt worden und hat sich im Laufe der Hinrunde gefunden. "Es hat natürlich ein bisschen Zeit gebraucht, bis wir uns an die Liga gewöhnt haben", sagte Stürmer Kenan Karaman. Die Auftritte in der Vorbereitung dürften Geschäftsführer Martin Bader in seinem Plan bestätigen, nicht wieder im großen Stil auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Bisher verzeichneten die "Roten" nur zwei Abgänge: Der oft verletzte Defensivmann André Hoffmann hat sich auf Leihbasis Kontrahent Fortuna Düsseldorf angeschlossen - und prompt erneut verletzt. Stürmer Babacar Gueye, dessen von Bader vorangetriebener Verpflichtung Stendel im Sommer erst nach langer Bedenkzeit zugestimmt hatte, ist ebenfalls verliehen worden (Zulte Waregem/Belgien). Für Schlagzeilen sorgte zuletzt Noah Joel Sarenren Bazee: Die Verhandlungen über die Verlängerung des noch bis 2018 laufenden Vertrags sind ins Stocken geraten. Ein Abgang im Winter ist, zumal der Jungspund gerade wieder Verletzungsprobleme hat, aber kein Thema.

Stendel: "Die Freude kann mir keiner nehmen"

"Ich gehe mit großer Freude zum Training und zu den Spielen. Ich habe Spaß und immer noch Bock auf die Aufgabe. Ich lerne von Tag zu Tag dazu was es heißt, im Profibereich zu arbeiten. Und die Freude kann mir keiner nehmen." Daniel Stendel ist seit neuneinhalb Monaten Chefcoach und hat einen sehr großen Anteil daran, dass 96 wieder auf Bundesliga-Kurs ist. Der leblosen Mannschaft von Thomas Schaaf hauchte der ehemalige Trainer der A-Junioren, mit denen er den DFB-Pokal holte, schon in der Abstiegssaison neues Leben ein. Im Sommer konnte der 42 Jahre alte Ex-Profi das Team dann nach seinen Vorstellungen formen. Nach dem Abgang von Mirko Slomka war der Trainerstuhl ein Schleudersitz. Stendel hat offenbar das Erfolgsrezept wiederentdeckt: "Ich glaube, da haben wir sicherlich mit den größten Schritt gemacht, dass die Mannschaft von Hannover 96 ein Team ist, das ein Ziel hat."

Ausblick auf die Rückrunde

Im 96-Kader stehen viele junge Spieler, aber auch die "alten Hasen" haben noch viel vor. Beispiel Tschauner, mit 31 Jahren schon der Methusalem des Teams: Der ehemalige St. Paulianer hat erst ein Bundesliga-Spiel auf dem Konto (2005 mit Nürnberg). "Ein Aufstieg würde mir einiges bedeuten", meinte Tschauner. Einfacher wird es in der Rückrunde allerdings nicht. "Die Gegner können sich jetzt besser auf uns vorbereiten", weiß Martin Harnik. Für den 29-Jährigen, der mit acht Treffern Hannovers bester Torjäger ist, steht aber fest: "Der Verein gehört in die Erste Liga."

Für Hannover spricht im Aufstiegsrennen, dass sich die Mannschaft gefunden hat. Wenn der Rückrundenauftakt gelingt, dürfte an 96 kein Weg vorbeiführen. Auf der anderen Seite ist abzusehen, dass sich der mächtige Präsident lautstark zu Wort melden würde, sollte es nicht wie zuletzt weitergehen. Stendel warnt: "Der Aufstieg ist kein Selbstläufer." Harnik sieht die hohe Erwartungshaltung allerdings nicht als Problem. "Das Ziel wurde schon am ersten Spieltag ausgegeben. Der Druck bleibt immer gleich." Und Tschauner ergänzte: "Die Worte von Martin Kind sind kein Problem für uns. Schließlich wollen wir ja auch aufsteigen."

