Hannover 96 - Tabellenführung in Sicht

Fußball-Zweitligist Hannover 96 fühlt sich nach Winterpause gut vorbereitet und startet mit Rückenwind in die Rückrunde. In der heutigen Montagspartie (20 Uhr, im Liveticker bei NDR.de) treffen die heimstarken Niedersachsen auf den 1. FC Kaiserslautern. Die 96er von Trainer Daniel Stendel würden mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen und Eintracht Braunschweig überholen, das sich am Sonnabend mit einem 1:1 in Würzburg begnügen musste. "Das würde ich nicht zu hoch hängen", sagte Stendel, den die Chance auf die Spitzenposition offenbar kalt lässt: "Wir wollen erfolgreich in die Rückrunde starten, das ist das Hauptziel. Alles andere ist nur Beiwerk", so der Coach am Sonntag. Momentan liegt Hannover auf dem dritten Rang, hinter Braunschweig und dem VfB Stuttgart, der am Sonntag mit 1:0 beim FC St. Pauli gewann.

So könnte Hannover 96 spielen





















Bester Angriff gegen schlechteste Offensive

Für die gute Ausgangsposition sorgte in der Hinrunde zum großen Teil die Offensive. Der beste Angriff der Liga hat bisher 31 Treffer erzielt, die Lauterer dagegen liegen in dieser Statistik am Tabellenende. Auch die Heimstärke spricht für Hannover: Die 96er sind seit sechs Spielen zu Hause unbesiegt (fünf Siege, zuletzt ein Remis) und blieben viermal ohne Gegentor. Die einzige Niederlage am Maschsee in dieser Saison kassierte der Aufstiegskandidat am vierten Spieltag (0:2 gegen Dresden). Die Leistungskurve stimmt, die "Roten" sind seit sieben Partien ungeschlagen (vier Siege, drei Unentschieden) und erspielten sich in dieser Zeit die meisten Punkte (15) aller Zweitligisten. Jetzt will das Stendel-Team im neuen Jahr da weitermachen, wo es im alten Jahr aufgehört hat.

Der Kapitän muss passen

Fraglich ist bei den Norddeutschen der Einsatz von Verteidiger Waldemar Anton, der mit den Nachwirkungen einer Grippe kämpft. Anton hat als einziger Profi alle bisherigen 17 Partien durchgespielt. Fit ist hingehen der zuletzt angeschlagene Marvin Bakalorz, der seit Sonnabend wieder trainiert. Fehlen wird auf jeden Fall Manuel Schmiedebach: Der Kapitän hatte sich Anfang der Woche eine Verletzung am Gesäßmuskel zugezogen, der Mittelfeldspieler fällt länger aus. Für ihn spielt entweder Iver Fossum - oder Salif Sané rückt von der Viererkette nach vorne auf die "Sechs".

Lautern im Umbruch: Meier für Korkut

Eine schwierige Phase durchlebt Gegner Kaiserslautern. Nach fünf sieglosen Spielen in Folge warf Ex-96-Coach Tayfun Korkut das Handtuch, seit Anfang Januar ist Norbert Meier neuer Chefcoach bei den Pfälzern. Mit nur 19 Zähler rangiert der FCK aktuell auf dem 14. Platz. Der neue Trainer geht trotzdem mit einem positiven Gefühl in das Spiel: "Wir haben eine gute Partie vor der Brust", sagte Meier, der die krachende Niederlage am ersten Spieltag noch als Unbeteiligter erlebte. Mit 4:0 setzte sich Hannover damals durch. "Wir haben mit Hannover noch eine Rechnung offen und wollen es besser machen als im Hinspiel", sagte Lautern-Profi Daniel Halfar.

