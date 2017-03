Stand: 26.03.2017 17:31 Uhr

96-Coach Breitenreiter: Keine Zeit, aber Visionen von Andreas Bellinger, NDR.de

Er spricht von Emotionen und verzieht keine Miene dabei. Er verspricht, das Beste aus seinen Spielern herauszuholen, obschon eine komplette Trendwende an den verbleibenden neun Spieltagen eher unwahrscheinlich erscheint. Und André Breitenreiter weiß, dass er vom mächtigen Clubchef Martin Kind keine Gnade zu erwarten hat, wenn die Rückkehr von Hannover 96 in die Fußball-Bundesliga misslingt. Aber Druck? Nein Druck verspüre er nicht, sagt der 43-Jährige, der Daniel Stendel als Cheftrainer des Zweitliga-Vierten abgelöst hat.

"Angst ist leistungshemmend"

Der gebürtige Hannoveraner hält den "positiven Druck" aus. Auch die Tipps und guten Worte von Kind, dem der Club "alles zu verdanken hat und der deshalb auch jedes Recht hat, sich einzumischen", sagt Breitenreiter und ergänzt im Interview mit dem NDR Sportclub: "Wenn wir Angst haben, ist das leistungshemmend und auch nicht von Erfolg gekrönt." Bilder wolle er schaffen und Visionen, an der Souveränität und Stabilität der Mannschaft arbeiten. "Das wird eine schwierige, aber auch machbare Aufgabe."

An Spieleröffnung und Ballbesitz arbeiten

Als ein erster kleiner Schritt in diese Richtung darf die Premiere gegen Schalke 04 (3:1) gewertet werden. Ein Gradmesser allerdings sei das Testspiel nicht gewesen, vielleicht eine zarte Andeutung, was sich der mit dem SC Paderborn einst in die Bundesliga aufgestiegene Coach so vorstellt. "Ich möchte eine andere Art der Spieleröffnung sehen, eine andere Art des Spiels in Ballbesitz", sagt Breitenreiter.

"Vernunft-Ehe" der geschassten Schalker

96-Manager Horst Heldt hat der erste (Test-)Auftritt schon recht gut gefallen: "Wie wir Lösungen gesucht und unaufgeregt hinten rausgespielt haben." Die gemeinsame Zeit bei Schalke 04 haben Heldt und Breitenreiter gemeinschaftlich aufgearbeitet, betonen die Protagonisten. "Wir waren sicher nicht immer einer Meinung", sagt Breitenreiter. "Jeder für sich hat auch Fehler gemacht. Aber wir haben auch Vieles richtig gemacht." Anscheinend haben sich die beiden nun in einer Art "Vernunft-Ehe" arrangiert. Es sei doch legitim, "dass man kontrovers diskutiert und für den Erfolg leistungsbereite Entscheidungen trifft", so der Übungsleiter. "Ich bin überzeugt, dass wir uns als Menschen sehr schätzen."

Hannover 96 als "Herzensangelegenheit"

Hannover ist eine "Herzensangelegenheit" für den am 2. Oktober 1973 im Vorort Langenhagen geborenen Breitenreiter. Stallgeruch umweht ihn - und das gefällt den Niedersachsen, die bisweilen als eigensinnig gelten. "Ich bin hier groß geworden; in der Jugend von 96 bin ich zum Nationalspieler herangereift. Das ist natürlich eine besondere Konstellation." Vor diesem Hintergrund könne es sogar so weit kommen, dass er zum "Wappenküsser" werde, was er bei seinen bisherigen Trainerstationen strikt vermieden hat.

Glanzpunkt Paderborn

Auch beim SC Paderborn. Dort hatte er nach ersten Schritten in der Jugend des TuS Altwarmbüchen und beim TSV Havelse in der Saison 2013/14 als Trainer angeheuert und nach anfänglichen Schwierigkeiten prompt den Aufstieg in die Eliteliga geschafft. Bis dato sein größter Erfolg. "Wenn man die Entwicklung sieht, weiß man, was das für außergewöhnliche zwei Jahre waren", sagt Breitenreiter. Sie endeten mit dem Abstieg, der Beförderung zum Schalke-Coach und der überdauernden Erkenntnis: "Die Augen der Leute haben geleuchtet, und ich bin mir sicher, dass sie in Paderborn noch sehr lange von dieser Zeit schwärmen werden."

Traum vom Rathaus-Balkon

Das Hochgefühl des Aufstiegs will der frühere Bundesliga-Profi, der nach drei Jahren bei Hannover 96 (1991 - 1994) ebenso lange für den HSV (1994 - 1997) und auch zwei Jahre für den VfL Wolfsburg (1997 - 1999) gespielt hat, ein weiteres Mal in der niedersächsischen Landeshauptstadt erleben. Dafür wurde der Pokalsieger von 1992 geholt, der schon mal von einem Triumphzug zum Rathaus-Balkon träumt. "Wir haben noch alle Konkurrenten im eigenen Stadion. Wenn wir Glauben und Stärke entwickeln, können wir von Sieg zu Sieg eilen", sagt Breitenreiter. "Aber wir müssen hart arbeiten - und brauchen selbstverständlich auch ein gewisses Spielglück." Das habe auf Schalke vielleicht gefehlt, obwohl das Jahr durchaus erfolgreich gewesen sei. "Wir haben uns ja nicht wegen Erfolglosigkeit getrennt, sondern für einen Neuanfang."

Pleite oder Befreiungsschlag?

Einen solchen Neuanfang soll Breitenreiter nun mit den "Roten" schaffen. "Natürlich haben wir nicht die Zeit, eine neue Spielidee zu entwickeln." Der Trainer weiß nur zu gut, dass Zeit im Profifußball ein Fremdwort ist. Siegen oder fliegen - Breitenreiter und seine Mannschaft müssen sofort funktionieren. Auch gegen den Zweitliga-Spitzenreiter Union Berlin, der am nächsten Sonnabend (13 Uhr / im NDR Livecenter) in die Arena am Maschsee kommt. Nichts anderes als drei Punkte erwartet die streitbare 96-Troika mit dem 72-jährigen Kind an der Spitze sowie dem zum Aufsichtsrats-Chef mutierten Alt-Kanzler Gerhard Schröder (72) und Drogerie-Milliardär Dirk Roßmann (70). Und was sagt Breitenreiter? "Das Spiel ist eine Riesenchance für uns. Aber Union hat einen Lauf; uns erwartet eine andere Kategorie von Mannschaft als unlängst Schalke 04."

